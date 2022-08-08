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Política de devolución de 30 días
300 W
5 velocidades y turbo
Varillas para batir y ganchos de amasar
Ligera
Las varillas con forma cónica baten hasta un 20 % más rápido* para cubrir una superficie mayor en menos tiempo e introducen aire en la masa a fin de darle una textura más suave y esponjosa.
El cable se enrolla y se fija con un clip para guardarlo de forma ordenada.
La amasadora incluye dos pares de varillas de acero inoxidable de alta calidad aptas para el lavavajillas.
4.4
de 4
298
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
SpiderDieguito
08/08/2022
España
Comprador verificado
Conveniente y sin decepcionar
Es compacta y el turno le viene genial, no me ha fallado ni una vez. Quizá el nivel 1 es demasiado alto he probado otras que el nivel 1 es más suave.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora
Arturlo
25/03/2022
España
Comprador verificado
para la casa esta muy bien
para los que hacemos cosas en la cocina bien por devoción o por obligación esta bastante bien, se limpia bien y los resultados son buenos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3745/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3745/00 Batidora
Oletos
07/02/2022
España
Comprador verificado
La amasadora perfecta
Ocupa poco sitio y cumple su función perfectamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora
Para montar 4 claras, en comparación con el modelo anterior