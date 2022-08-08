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  • Pasteles esponjosos y masas más suaves de forma sencilla
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  • Pasteles esponjosos y masas más suaves de forma sencilla
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Daily CollectionAmasadora Philips Daily Collection

HR3705/10

4.4
| (298) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Pasteles esponjosos y masas más suaves de forma sencilla
Con nuestra nueva amasadora Daily, la repostería será más fácil que nunca y siempre conseguirás resultados deliciosos. Bate y prepara la mezcla hasta un 20 % más rápido*. Su diseño ligero y ergonómico permite preparar las mezclas de una forma cómoda y sencilla.
Ver todos los beneficios

Pasteles ligeros y más rápidos con las varillas con forma cónica

Pasteles esponjosos y masas más suaves de forma sencilla

  • 300 W

  • 5 velocidades y turbo

  • Varillas para batir y ganchos de amasar

  • Ligera

Las varillas cónicas funcionan hasta un 20 % más rápido*

Las varillas con forma cónica baten hasta un 20 % más rápido* para cubrir una superficie mayor en menos tiempo e introducen aire en la masa a fin de darle una textura más suave y esponjosa.

Clip para guardarlo de forma ordenada

Clip para guardarlo de forma ordenada

El cable se enrolla y se fija con un clip para guardarlo de forma ordenada.

Accesorios de acero inoxidable aptos para el lavavajillas

La amasadora incluye dos pares de varillas de acero inoxidable de alta calidad aptas para el lavavajillas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

298

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

08/08/2022

España

España

Comprador verificado

Conveniente y sin decepcionar

Es compacta y el turno le viene genial, no me ha fallado ni una vez. Quizá el nivel 1 es demasiado alto he probado otras que el nivel 1 es más suave.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora

25/03/2022

España

España

Comprador verificado

para la casa esta muy bien

para los que hacemos cosas en la cocina bien por devoción o por obligación esta bastante bien, se limpia bien y los resultados son buenos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3745/00 Batidora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3745/00 Batidora

07/02/2022

España

España

Comprador verificado

La amasadora perfecta

Ocupa poco sitio y cumple su función perfectamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora

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  1. Para montar 4 claras, en comparación con el modelo anterior