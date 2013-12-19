Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
cortapatillas de precisión
La loción NIVEA FOR MEN se aplica a través de los cabezales de afeitado directamente sobre la piel, hidratándola mientras se afeita. La loción contiene Natural Microtec™, que protege su piel de las irritaciones
Sigue suavemente los contornos del rostro, para un afeitado apurado incluso en zonas difíciles
Los cabezales de afeitado tienen unos exclusivos anillos que estiran y levantan el vello para conseguir un afeitado apurado
4.1
de 4
153
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Harward51
19/12/2013
España
Muy buen producto, un poco más caro que la competencia, pero de mucha mejor calidad. Garantía de por vida y calidad asegurada.
Sin duda alguna, tras más de cuatro maquinas de afeitar Philips sabía que lo más complicado era elegir el modelo entre todos los que tienen, porque el éxito en la compra estaba garantizado. Si el precio puede parecer un problema es porque no se tiene en cuenta la satisfacción contínua que produce su gran calidad de afeitado durante toda la vida. El único mantenimiento que le he hecho ha sido cambiar los cabezales a los tres años, para asegurarme un afeitado como el primer día. La batería sigue durando una barbaridad y todos los complementos siguen estando como nuevos. Sin duda alguna una gran relación calidad-precio, también acorde con el servicio que la marca ofrece.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Grunfos15
15/05/2012
España
Producto sobresaliente
Esta afeitadora es excelente, facil de manejar, gran diseño y acabado y un afeitado perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN
onebrow 2
22/06/2020
United Kingdom
Best Shaver Ever Made
This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!
Ventajas
Brilliant design does a perfect job.
Contras
None
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver