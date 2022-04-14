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NIVEA Afeitadora NIVEA FOR MEN
Descatalogado
Asistencia
HS8440
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Instrucciones de uso
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¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué cabezal de afeitado de recambio es adecuado para mi afeitadora?
ShaversCepillo de limpieza
cabezales de afeitado
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua