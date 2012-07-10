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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS3531/12

3.5

| (8) Reseñas

Potente sonido Surround

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza gracias a los altavoces sin cubrir que ofrecen un potente sonido Surround y al escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para obtener imágenes cercanas a la alta definición.

Ver todos los beneficios

de los altavoces compactos

Potente sonido Surround

  • DVD

Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

-

Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.5

de 4

8

Reseñas

10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home theatre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home theatre

11/09/2011

Deutschland

Deutschland

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

09/05/2014

Deutschland

Deutschland

top

für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

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