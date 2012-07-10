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Descatalogado
HTS3531/12
Potente sonido Surround
Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza gracias a los altavoces sin cubrir que ofrecen un potente sonido Surround y al escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para obtener imágenes cercanas a la alta definición.
DVD
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Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.
3.5
de 4
8
Reseñas
DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home theatre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home theatre
seeyaa
11/09/2011
Deutschland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
thedlob
09/05/2014
Deutschland
top
für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3531 5.1 Home Entertainment-System