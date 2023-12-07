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Asistencia
HTS9241/12
Descatalogado
¿Qué impacto tendría si mi iPhone ha sido pirateado?
¿Cómo configuro mi router de red?
¿Cómo conecto mi reproductor Philips a mi red doméstica?
¿Cómo de rápida es la conexión Ethernet?
¿Las personas con gafas pueden usar las gafas 3D?
¿Tengo que pagar para usar Philips Net TV?
¿Por qué no puedo ver 3D en mi reproductor Philips con un disco etiquetado 3D?
¿Puedo añadir sitios web favoritos en Philips NetTV?
¿Qué es DLNA?
¿Puedo conectar mi reproductor a mi TV a través de DLNA para ver archivos de vídeo HD?
¿Puedo utilizar mi reproductor 3D de Philips con otras marcas de TV?
¿Qué es el dispositivo de Interfaz Humano? ¿Lo admite mi dispositivo Philips?
¿Puedo reproducir discos Blu-Ray normales en mi reproductor 3D Philips?
¿Soporta 3D mi reproductor Philips?
¿Puedo utilizar mi reproductor 3D Philips con una TV sin 3D?
¿Qué servidores multimedia funcionan con el reproductor Philips?
¿Por qué no puedo reanudar la reproducción en mi disco BD Java?
¿Puedo reproducir discos Blu-Ray normales en mi reproductor 3D Philips?
¿El reproductor Blu-ray de Philips incluye conversión 2D a 3D?
¿Puedo navegar en Internet desde mi Philips NetTV?
¿Puedo explorar mis archivos del ordenador desde mi reproductor Philips?
No puedo cambiar el idioma de los subtítulos desde mi mando Philips.
¿Puede mi reproductor Philips reproducir archivos DivX Ultra?
La función Buscar no funciona en mi Philips con conexión DLNA.
¿Qué es la función BD Live?
No puedo ver las imágenes de mi dispositivo iOS en mi sistema de cine Philips.
El HTS Philips no reproduce vídeo cuando conecto mi iPod.
Los subtítulos DivX no aparecen en mi sistema de cine Philips.
Mi dispositivo Philips tarda mucho en mostrar el contenido del USB.
Mi home cinema Philips muestra el mensaje UPG MCU.
El botón de subtítulos en mi dispositivo Philips no funciona.
He olvidado la contraseña de mi dispositivo Philips.
Las funciones pausa/avance y otras no funcionan en mi HTS Philips en DLNA.
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