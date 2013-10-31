Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Impresionante claridad de todos los detalles de sonido
Descubre el sonido Crystal Clear con el nuevo sistema de cine en casa SoundHub HTS9241. Los tweeters de titanio ofrecen una sorprendente claridad de cada detalle de sonido. Comienza a disfrutar de tus películas y música favoritas tal y como se concibieron.
Blu-ray en 3D
Tweeters de titanio
Estos tweeters, desarrollados conjuntamente y realizados en titanio, son rígidos y ligeros, para garantizar un sonido sin distorsiones. Su increíble resistencia a la distorsión y la resonancia en toda la gama de frecuencias audibles asegura una magnifica claridad de todos los detalles del sonido.
Los amplificadores clase D de gran calidad de Philips están diseñados para conservar la fuente de sonido original y obtener una mayor precisión de señal acústica, por tanto emiten los detalles acústicos de la música y de las películas exactamente como pretendía el artista o director.
Disfrutá de películas en 3D en la comodidad de tu living con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD de este sistema home cinema se consigue con anteojos especiales programados para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Podés disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.
4.1
de 4
81
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
Toress
31/10/2013
España
Fantástico producto con una calidad de sonido excelente
Fantástico producto con una calidad de sonido excelente, fantástica imagen y increíble diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 Sistemas de cine en casa 2.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 Sistemas de cine en casa 2.1
Ys78
29/12/2012
United Kingdom
Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system
Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
ukmas78
08/11/2011
United Kingdom
Never seen anything like this
This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
El sistema de cine en casa también se puede combinar con el resto de televisores de Philips.
Para comprobar si la función de vídeo a la carta está disponible en tu país, visita www.philips.com/blu-ray.