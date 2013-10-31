ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Estilo de vida del producto
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Estilo de vida del producto

Descatalogado

Philips Fidelio SoundHubSistemas de cine en casa 2.1

HTS9241/12

4.1

| (81) Reseñas | 84% ha recomendado este producto

Impresionante claridad de todos los detalles de sonido

Descubre el sonido Crystal Clear con el nuevo sistema de cine en casa SoundHub HTS9241. Los tweeters de titanio ofrecen una sorprendente claridad de cada detalle de sonido. Comienza a disfrutar de tus películas y música favoritas tal y como se concibieron.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Impresionante claridad de todos los detalles de sonido

  • Blu-ray en 3D

  • Tweeters de titanio

Altavoces de medio rango de titanio para un sonido sin distorsión de claridad excepcional

Altavoces de medio rango de titanio para un sonido sin distorsión de claridad excepcional

Estos tweeters, desarrollados conjuntamente y realizados en titanio, son rígidos y ligeros, para garantizar un sonido sin distorsiones. Su increíble resistencia a la distorsión y la resonancia en toda la gama de frecuencias audibles asegura una magnifica claridad de todos los detalles del sonido.

Amplificadores clase D de gran calidad para conservar los detalles de sonido

Amplificadores clase D de gran calidad para conservar los detalles de sonido

Los amplificadores clase D de gran calidad de Philips están diseñados para conservar la fuente de sonido original y obtener una mayor precisión de señal acústica, por tanto emiten los detalles acústicos de la música y de las películas exactamente como pretendía el artista o director.

Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D

Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D

Disfrutá de películas en 3D en la comodidad de tu living con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD de este sistema home cinema se consigue con anteojos especiales programados para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Podés disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

81

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

31/10/2013

España

España

Fantástico producto con una calidad de sonido excelente

Fantástico producto con una calidad de sonido excelente, fantástica imagen y increíble diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 Sistemas de cine en casa 2.1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 Sistemas de cine en casa 2.1

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system

Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

08/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Never seen anything like this

This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. El sistema de cine en casa también se puede combinar con el resto de televisores de Philips.

  2. Para comprobar si la función de vídeo a la carta está disponible en tu país, visita www.philips.com/blu-ray.