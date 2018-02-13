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  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01
  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01

Descatalogado

Cartucho antibacteriano

HU4112/01

1

| (2) Reseñas

Aire saludable, siempre

Exclusivo agente antibacteriano que previene de forma eficaz la aparición de bacterias y otros organismos en el depósito de agua de los humidificadores Philips, garantizando una mayor seguridad para ti y tu familia.

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El agente antibacteriano para tu humidificador

El humidificador de Philips viene con un añadido al sistema de filtro de humidificación avanzado: un agente antibacteriano que evita el crecimiento de bacterias dentro del depósito de agua. Añádelo al agua regularmente para asegurarte de que tu depósito cuenta con una seguridad adicional.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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1.0

de 4

2

Reseñas

5
4
3
2

13/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

too bad you took it out from production

this is an essential part to the Philips Humidifier line, as it keeps the water bacteria-free and yet Philips has decided to no longer manufacture it. So much for the 99% less bacteria claim.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HU4112/01 Antibacterial cartridge

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HU4112/01 Antibacterial cartridge

20/01/2015

Deutschland

Deutschland

Nicht einsetzbar

Ich komme gar nicht dazu, das Produkt zu bewerten. Die Verpackung bietet überhaupt keinen Hinweis, wie und wo das Produkt anzubringen ist, und auf der Homepage habe ich bisher auch vergeblich gesucht. Schlechter Service!

Esta reseña se realizó para HU4112/01 Antibakterielle Kartusche

Esta reseña se realizó para HU4112/01 Antibakterielle Kartusche

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