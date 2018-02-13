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Descatalogado
HU4112/01
Aire saludable, siempre
Exclusivo agente antibacteriano que previene de forma eficaz la aparición de bacterias y otros organismos en el depósito de agua de los humidificadores Philips, garantizando una mayor seguridad para ti y tu familia.
El humidificador de Philips viene con un añadido al sistema de filtro de humidificación avanzado: un agente antibacteriano que evita el crecimiento de bacterias dentro del depósito de agua. Añádelo al agua regularmente para asegurarte de que tu depósito cuenta con una seguridad adicional.
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1.0
de 4
2
Reseñas
Alex2112
13/02/2018
United Kingdom
too bad you took it out from production
this is an essential part to the Philips Humidifier line, as it keeps the water bacteria-free and yet Philips has decided to no longer manufacture it. So much for the 99% less bacteria claim.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HU4112/01 Antibacterial cartridge
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HU4112/01 Antibacterial cartridge
marthamaria
20/01/2015
Deutschland
Nicht einsetzbar
Ich komme gar nicht dazu, das Produkt zu bewerten. Die Verpackung bietet überhaupt keinen Hinweis, wie und wo das Produkt anzubringen ist, und auf der Homepage habe ich bisher auch vergeblich gesucht. Schlechter Service!
Esta reseña se realizó para HU4112/01 Antibakterielle Kartusche
Esta reseña se realizó para HU4112/01 Antibakterielle Kartusche