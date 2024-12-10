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Cartucho antibacteriano
Descatalogado
Asistencia
HU4112/01
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Exclusivo agente antibacteriano que previene de forma eficaz la aparición de bacterias y otros organismos en el depósito de agua de los humidificadores Philips, garantizando una mayor seguridad para ti y tu familia.