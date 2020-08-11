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  • Doble acción de limpieza
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Descatalogado

Philips Sonicare SensiflexCepillo dental recargable

HX1610/02

4.7
| (26) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Doble acción de limpieza
Se ha demostrado que el cepillo Philips Sensiflex 1610 limpia los dientes mejor que un cepillo manual, y proporciona una doble acción de limpieza que elimina la placa de la superficie y de las zonas de difícil acceso entre los dientes.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

El cepillo definitivo

Doble acción de limpieza

  • 1 modo

Dientes más blancos de forma natural

Dientes más blancos de forma natural

Limpia las superficies visibles de los dientes

Limpia las superficies visibles de los dientes

Limpia las superficies visibles mientras la punta interdental elimina la placa de las zonas de difícil acceso entre los dientes.

Se ajusta para mantener una presión de cepillado óptima.

Se ajusta para mantener una presión de cepillado óptima.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

26

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

2

11/08/2020

España

España

Comprador verificado

Cómodo y duradero...

Tengo muchos años con mi cepillo el cual utilizó a diario y es muy fácil y práctico en su uso además de proporcionar la limpieza perfecta que busco, diseño elegante y ergonómico

Ventajas

Calidad y elegancia

Contras

Cuesta conseguir los recambios del cepillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable

20/02/2016

España

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Relacion calidad - precio - Muy Buena

Hace su función perfectamente. No he tenido problemas y llevo muchos años utilizando

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable

Sí, recomiendo este producto

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12/01/2014

España

España

Muy buena relación calidad / precio

Ningún problema de uso, ninguna dificultad, la batería como el primer día tras 6 usos diarios durante más de 2 años [compartido por 2 personas] y el intercambio de cabezales es rápido y sin posibilidad de que ninguna pieza se rompa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 