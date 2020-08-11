Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
1 modo
Limpia las superficies visibles mientras la punta interdental elimina la placa de las zonas de difícil acceso entre los dientes.
4.7
de 4
26
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Ingeniero2000
11/08/2020
España
Comprador verificado
Cómodo y duradero...
Tengo muchos años con mi cepillo el cual utilizó a diario y es muy fácil y práctico en su uso además de proporcionar la limpieza perfecta que busco, diseño elegante y ergonómico
Ventajas
Calidad y elegancia
Contras
Cuesta conseguir los recambios del cepillo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable
colo00
20/02/2016
España
Relacion calidad - precio - Muy Buena
Hace su función perfectamente. No he tenido problemas y llevo muchos años utilizando
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable
Breweriano
12/01/2014
España
Muy buena relación calidad / precio
Ningún problema de uso, ninguna dificultad, la batería como el primer día tras 6 usos diarios durante más de 2 años [compartido por 2 personas] y el intercambio de cabezales es rápido y sin posibilidad de que ninguna pieza se rompa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.