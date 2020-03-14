Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía y servicio Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Solución de problemas y reparación ¿El producto no funciona como debería? Encuentra la solución aquí.

Selecciona el tuyo

Añadir a la cesta

Estuche de viaje de plástico

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Inicia sesión o crea una cuenta

Inicia sesión o crea una cuenta

Solución de problemas y reparación

En esta página

Resolución de problemas y asistencia

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.