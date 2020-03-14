Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Una limpieza a fondo sin esfuerzo Una limpieza a fondo sin esfuerzo Una limpieza a fondo sin esfuerzo

      Philips Sonicare Boquilla Power Flosser 2 Boquillas del irrigador oral

      HX3062/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Una limpieza a fondo sin esfuerzo

      Para disfrutar de la máxima cobertura y una limpieza más a fondo, utiliza la boquilla Quad Stream para concentrar el agua en cuatro chorros anchos entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. La guía de goma blanda es suave con las encías y cada boquilla se puede poner y quitar con un clic

      Más información

      Este producto ya no está disponible

      Productos similares

      Ver todos los Boquillas de Power Flosser

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Ver todos
      Este producto
      Boquilla Power Flosser
      - {discount-value}

      Boquilla Power Flosser

      2 Boquillas del irrigador oral

      total

      recurring payment

      Una limpieza a fondo sin esfuerzo

      Para una cobertura máxima y una limpieza óptima

      • 2 boquillas
      Boquilla Quad Stream para una cobertura máxima

      Boquilla Quad Stream para una cobertura máxima

      Para disfrutar de la máxima cobertura y una limpieza más a fondo, utiliza la boquilla Quad Stream para concentrar el agua en cuatro chorros anchos entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. La guía de goma blanda es suave con las encías y cada boquilla se puede poner y quitar con un clic.

      Disfruta siempre de una limpieza efectiva

      Disfruta siempre de una limpieza efectiva

      Para una limpieza más efectiva, las boquillas Philips Sonicare deben sustituirse cada seis meses.

      Hasta un 180 % más efectivo para unas encías más sanas *1

      El sistema Philips Power Flosser es hasta un 180 % más efectivo que la limpieza manual con hilo dental para limpiar las zonas interdentales, lo que da como resultado unas encías más sanas. *1

      Especificaciones técnicas

      • Compatibilidad

        Compatible con
        cualquier sistema Philips Sonicare Power Flosser

      • Fácil de usar

        Accesorio de boquilla
        Se pone y se quita fácilmente
        Sustitución de la boquilla
        • Cada 6 meses
        • para una buena higiene

      • Piezas incluidas

        Boquilla Quad Stream F3
        2

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Boquilla Quadstream

      ¿Buscas accesorios adicionales? Mostrar piezas y accesorios

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
      Clippin

      Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

      Ir a piezas y accesorios

      Accesorios

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • 1 con modo Limpieza, boquilla Quad Stream, intensidad 8. Investigado por Philips.

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.