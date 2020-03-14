Una limpieza a fondo sin esfuerzo

Para disfrutar de la máxima cobertura y una limpieza más a fondo, utiliza la boquilla Quad Stream para concentrar el agua en cuatro chorros anchos entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. La guía de goma blanda es suave con las encías y cada boquilla se puede poner y quitar con un clic