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- Boquilla Quadstream
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HX3062/00
Una limpieza a fondo sin esfuerzo
Para disfrutar de la máxima cobertura y una limpieza más a fondo, utiliza la boquilla Quad Stream para concentrar el agua en cuatro chorros anchos entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. La guía de goma blanda es suave con las encías y cada boquilla se puede poner y quitar con un clicMás información
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2 Boquillas del irrigador oral
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Para disfrutar de la máxima cobertura y una limpieza más a fondo, utiliza la boquilla Quad Stream para concentrar el agua en cuatro chorros anchos entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. La guía de goma blanda es suave con las encías y cada boquilla se puede poner y quitar con un clic.
Para una limpieza más efectiva, las boquillas Philips Sonicare deben sustituirse cada seis meses.
El sistema Philips Power Flosser es hasta un 180 % más efectivo que la limpieza manual con hilo dental para limpiar las zonas interdentales, lo que da como resultado unas encías más sanas. *1
Compatibilidad
Fácil de usar
Piezas incluidas
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