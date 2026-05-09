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  • Cuidado completo, incluso por debajo de la línea de las encías
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Philips Sonicare Power Flosser 3000Irrigador oral sin cable

HX3826/33

3.7
| (91) Reseñas
Cuidado completo, incluso por debajo de la línea de las encías
Disfruta de un cuidado completo con el Philips Sonicare Power Flosser sin cable 3000. La tecnología Quad Stream mejora la salud de las encías en 2 semanas. Limpia en profundidad entre los dientes y por debajo de la línea de las encías, eliminando hasta el 99 % de la placa sin dañar las encías*.
Ver todos los beneficios

Elimina hasta el 99 % de la placa de debajo de la línea de las encías*

Cuidado completo, incluso por debajo de la línea de las encías

  • Elimina hasta el 99,9 % de la placa

  • 2 modos, 3 intensidades

  • Limpieza completa en 60 segundos

  • Carga universal rápida con USB-A

  • Depósito de 250 ml

La función QuadPacer de 15 segundos te guía para limpiar cada zona

La función QuadPacer de 15 segundos te guía para limpiar cada zona

Cada 15 segundos, el temporizador interrumpe brevemente el flujo de agua para guiarte hacia un nuevo cuadrante de la boca, lo que te ayuda a mantener el ritmo durante toda la rutina de 60 segundos. De esta forma, podrás limpiar los cuatro cuadrantes de manera uniforme sin tener que preguntarte si vas demasiado rápido, demasiado lento o si te estás quedando sin agua.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

91

Reseñas

09/05/2026

España

España

Me encanta

Me encanta!! Es Justo lo que necesitaba,lo uso junto al cepillo recargable sonicare y limpiarse la boca con ambos te da una sensación como recién salido del dentista,este irrigador tiene tres modos de chorro de agua y dos de limpieza,tengo los dientes un poco separados y este producto me está ayudando muchísimo a sacar todos los restos (donde el cepillo no llega) súper recomendable!!

Ventajas

Limpieza profunda

Contras

No veo fallos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable

Date of Use 2026-04-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable

Date of Use 2026-04-20

14/05/2026

France

France

Très bon produit

Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.

Ventajas

Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale

Contras

R.A.S

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

15/10/2025

Nederland

Nederland

Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.

Esta reseña se realizó para Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

Esta reseña se realizó para Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

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Avisos legales

  1. En un estudio de laboratorio, con la boquilla Quad Stream en bolsas periodontales de hasta 6 mm

  2. Estudio realizado en Estados Unidos con 372 participantes, 2022

  3. En modo Limpieza

  4. Basado en 1 sesión de limpieza interdental al día de 1 minuto de duración

  5. En un estudio in vitro, los resultados reales pueden variar

  6. Punta Classic Jet. Estudio de laboratorio; los resultados reales pueden variar

  7. En el modo Limpieza en profundidad