La punta-guía garantiza una colocación correcta

La boquilla estrecha en ángulo y la punta-guía facilitan la colocación correcta. Coloca la punta de la boquilla justo por encima de la línea de las encías, presiona suavemente para que la punta de la boquilla esté en contacto con la línea de las encías y los dientes, y deslízala de un diente al siguiente.