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  • Un potente chorro de agua
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Descatalogado

Philips Sonicare F1 Standard nozzleBoquilla del irrigador oral

HX3042/00

Un potente chorro de agua
Utiliza la boquilla estándar para una limpieza regular. Utiliza un solo chorro de agua para eliminar los residuos y limpiar a fondo entre los dientes.
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Para una limpieza habitual

Un potente chorro de agua

  • 2 boquillas

Boquilla estándar F1 para una limpieza regular

Boquilla estándar F1 para una limpieza regular

Utiliza la boquilla estándar para una limpieza regular. Utiliza un solo chorro de agua para eliminar los residuos y limpiar a fondo entre los dientes.

La punta-guía garantiza una colocación correcta

La punta-guía garantiza una colocación correcta

La boquilla estrecha en ángulo y la punta-guía facilitan la colocación correcta. Coloca la punta de la boquilla justo por encima de la línea de las encías, presiona suavemente para que la punta de la boquilla esté en contacto con la línea de las encías y los dientes, y deslízala de un diente al siguiente.

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