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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
HX3042/00
2 boquillas
Utiliza la boquilla estándar para una limpieza regular. Utiliza un solo chorro de agua para eliminar los residuos y limpiar a fondo entre los dientes.
La boquilla estrecha en ángulo y la punta-guía facilitan la colocación correcta. Coloca la punta de la boquilla justo por encima de la línea de las encías, presiona suavemente para que la punta de la boquilla esté en contacto con la línea de las encías y los dientes, y deslízala de un diente al siguiente.
Opiniones