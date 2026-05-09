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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
HX3826/31
Elimina hasta el 99,9 % de la placa
2 modos, 3 intensidades
Limpieza completa en 60 segundos
Carga universal rápida con USB-A
Depósito de 250 ml
Cada 15 segundos, el temporizador interrumpe brevemente el flujo de agua para guiarte hacia un nuevo cuadrante de la boca, lo que te ayuda a mantener el ritmo durante toda la rutina de 60 segundos. De esta forma, podrás limpiar los cuatro cuadrantes de manera uniforme sin tener que preguntarte si vas demasiado rápido, demasiado lento o si te estás quedando sin agua.
3.7
de 4
91
Reseñas
LaGeles
09/05/2026
España
Me encanta
Me encanta!! Es Justo lo que necesitaba,lo uso junto al cepillo recargable sonicare y limpiarse la boca con ambos te da una sensación como recién salido del dentista,este irrigador tiene tres modos de chorro de agua y dos de limpieza,tengo los dientes un poco separados y este producto me está ayudando muchísimo a sacar todos los restos (donde el cepillo no llega) súper recomendable!!
Ventajas
Limpieza profunda
Contras
No veo fallos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable
Date of Use 2026-04-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable
Date of Use 2026-04-20
Lips21
14/05/2026
France
Très bon produit
Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.
Ventajas
Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale
Contras
R.A.S
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
Kerel 1
15/10/2025
Nederland
Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.
Esta reseña se realizó para Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Esta reseña se realizó para Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
En un estudio de laboratorio, con la boquilla Quad Stream en bolsas periodontales de hasta 6 mm
Estudio realizado en Estados Unidos con 372 participantes, 2022
En modo Limpieza
Basado en 1 sesión de limpieza interdental al día de 1 minuto de duración
En un estudio in vitro, los resultados reales pueden variar
Punta Classic Jet. Estudio de laboratorio; los resultados reales pueden variar
En el modo Limpieza en profundidad