Es el cabezal de Philips más suave que he probado. Y ello no le resta eficacia. Es de dureza media y muy cómodo. La sensación de limpieza profesional es muy parecida a los de los otros cabezales de Philips que he probado. Este tiene la ventaja, que notas que las cerdas son más blandas que en otros cabezales. Y en mi opinión cuidas mas tus dientes que con otros cabezales. Recomiendo este cabezal si te gusta los cabezales de dureza media y de calidad. Y un acierto que cada vez Philips tenga gran variedad de cabezales. Me gusta ir cambiando de cabezal porque se me hace más ameno lavarme los dientes que es algo que hago cada día varias veces. Y según el día me puede apetecer un cabezal más que otro. Por ejemplo un día utilizar el cabezal que masajea las encías, otro pues este de dureza media y otro día el blanqueante etc. Y destaco en positivo también el hecho que la aplicación te avise cuando tienes que cambiar el cabezal y que se sincroniza automáticamente con el programa de cuidado de limpieza clean y no tienes que cambiar nada. Y por supuesto su tecnología sonica que impulsa agua entre los dientes.