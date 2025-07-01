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Philips Sonicare ProResults Cabezales de cepillado sónicos estándar
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HX6012/05
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¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo utilizar el cargador Sonicare AirFloss para cargar el cepillo dental?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare