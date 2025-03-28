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Descatalogado

Philips Sonicare ProResultsCabezales de cepillado sónicos estándar

HX6012/05

4.5
| (372) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Limpieza completa
Cabezal de recambio para cepillo Sonicare, con una superficie más amplia y cerdas que se adaptan al contorno para limpiar los dientes en profundidad y masajear las encías.
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Cabezal de cepillo Sonicare

Limpieza completa

  • 2 unidades

Rendimiento optimizado Philips Sonicare

Rendimiento optimizado Philips Sonicare

Este cabezal de cepillado Philips Sonicare dispone de un perfil que se adapta al contorno de los dientes de forma natural y llega hasta las zonas más difíciles.

Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

Este cabezal de cepillado elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

372

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

28/03/2025

España

España

Limpieza eficaz

Los cabezales ProResults HX6012/87 son únicos, desde el primer cepillado notas los resultados ya que sientes una limpieza profunda y una sensación de bienestar que dura muchas horas. Me gusta que a la vez que son suaves con las encías también son muy eficaces en su cometido de limpiar los dientes de forma profunda evitando la formación de sarro. Siento que los dientes quedan suaves, brillantes y esto me da seguridad a la hora de sonreír.

Ventajas

La limpieza profunda y el brillo que deja en los dientes

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

24/03/2025

España

España

Limpieza profunda.

He probado el recambio C1 prosesults y me ha encantado ya que elimina emprofundidad mis dientes y encías, tiene unas cerdas muy largas que entran entre los dientes se acopla perfectamente a mi base sonicare . Yo dispongo de color negro y los recambios son blancos .

Ventajas

limpieza profesional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

14/03/2025

España

España

Gran funcionamiento

Llevo meses usando este cepillo de dientes, y es una joya. Tengo el diente inferior un poco hundido, por lo que se suele acumular sarro ahí. Desde que los uso ha disminuido alrededor del 90%. Además, como la forma es más la de un cepillo de dientes al uso que un cabezal de estos redondos son extremadamente cómodos de usar. 100% recomendados.

Ventajas

Ergonomía, comodidad, efectividad

Contras

Nada de momento

Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

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