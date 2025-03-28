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Descatalogado
HX6481/60
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX684J
HX6856/29
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6806/04
HX685E
HX6871/47
HX683P
HX6837/24
2 unidades
Este cabezal de cepillado Philips Sonicare dispone de un perfil que se adapta al contorno de los dientes de forma natural y llega hasta las zonas más difíciles.
Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.
El cabezal de cepillado se quita y se pone fácilmente del mango para una fijación segura y una limpieza y un mantenimiento sencillos. Se adapta a todos los mangos de cepillos Philips Sonicare, excepto PowerUp Battery y Essence.
4.5
de 4
372
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
patridon
28/03/2025
España
Parte de la promoción
Limpieza eficaz
Los cabezales ProResults HX6012/87 son únicos, desde el primer cepillado notas los resultados ya que sientes una limpieza profunda y una sensación de bienestar que dura muchas horas. Me gusta que a la vez que son suaves con las encías también son muy eficaces en su cometido de limpiar los dientes de forma profunda evitando la formación de sarro. Siento que los dientes quedan suaves, brillantes y esto me da seguridad a la hora de sonreír.
Ventajas
La limpieza profunda y el brillo que deja en los dientes
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
24/03/2025
España
Parte de la promoción
Limpieza profunda.
He probado el recambio C1 prosesults y me ha encantado ya que elimina emprofundidad mis dientes y encías, tiene unas cerdas muy largas que entran entre los dientes se acopla perfectamente a mi base sonicare . Yo dispongo de color negro y los recambios son blancos .
Ventajas
limpieza profesional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Exidreo
14/03/2025
España
Parte de la promoción
Gran funcionamiento
Llevo meses usando este cepillo de dientes, y es una joya. Tengo el diente inferior un poco hundido, por lo que se suele acumular sarro ahí. Desde que los uso ha disminuido alrededor del 90%. Además, como la forma es más la de un cepillo de dientes al uso que un cabezal de estos redondos son extremadamente cómodos de usar. 100% recomendados.
Ventajas
Ergonomía, comodidad, efectividad
Contras
Nada de momento
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado