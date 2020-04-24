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Descatalogado
HX6481/60
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX684J
HX6856/29
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6806/04
HX685E
HX6871/47
HX683P
HX6837/24
2 unidades
El cabezal del cepillado Philips Sonicare DiamondClean elimina hasta un 100 % más de manchas para que tus dientes estén más blancos en tan solo 7 días.
El panel central para eliminar las manchas del DiamondClean, diseñado con cerdas en forma de diamante de alta densidad, elimina las manchas de la superficie provocadas por los alimentos y las bebidas. Notarás una sonrisa hasta un 100 % más blanca en solo 7 días.
Se ha comprobado clínicamente que el cabezal de cepillado Philips Sonicare DiamondClean elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual después de solo cuatro semanas de uso.
4.5
de 4
103
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
LM8894,,
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Limpieza superior. Dientes más blancos.
[Employee of philipsglobal] Elimina manchas superficiales en una semana gracias al diseño en forma de diamante de las cerdas. También es magnífico para mantener el brillo entre tratamientos profesionales de blanqueamiento.
Ventajas
Blanqueamiento y limpieza en profundidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6068/26 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6068/26 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Tras
28/12/2015
España
Comprador verificado
Excelente
Se cambia con mucha facilidad y accede muy bien a todos los huecos se limpia fácilmente, el problema es encontrar donde comprarlos en la mayoría de farmacias no lo tienen ni por encargo y el precio es un poco caro, no obstante es un buen producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6062/07 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6062/07 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar
LGA1968
26/10/2015
España
Comprador verificado
Philips Sonicare DiamondClean
La duda que tengo con los cabezales Sonicare DiamondClean adquiridos es el precio. Tengo un cepillo Sonicare HealthyWhite - HX6711/02 - 79 euros. El grupo de cepillos Diamond Clean es el más caro - 180 euros-. Por ende sus cabezales deberían serlo también. He adquirido cuatro - Philips Sonicare DiamondClean Cabezales de cepillado sónicos estándar HX6064/33 - y me han costado 16'19 euros. Sin embargo los otros que he comprado - Philips Sonicare ProResults Cabezales de cepillado sónicos compactos HX6022/07 - dos unidades han sido 14'39 euros. Y mirando la web el cepillo traía de serie un Sonicare ProResults Cabezales de cepillado sónicos estándar HX6012/07 - cuesta el paquete de dos la cantidad de 14'39 euros. Es raro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6064/33 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6064/33 Cabezales de cepillado sónicos estándar