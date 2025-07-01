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Philips Sonicare DiamondClean Cabezales de cepillado sónicos estándar
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HX6064/05
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¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare