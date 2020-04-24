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  • La mejor limpieza. Dientes más blancos.
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Descatalogado

Philips Sonicare DiamondCleanCabezales de cepillado sónicos estándar

HX6064/05

4.5
| (103) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
La mejor limpieza. Dientes más blancos.
Recambio Philips Sonicare HX6064/05 para disfrutar del mejor rendimiento de limpieza y blanqueamiento
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La mejor limpieza. Dientes más blancos.

  • Paquete de 4 unidades

Unos dientes más blancos en solo una semana

Unos dientes más blancos en solo una semana

El cabezal del cepillado Philips Sonicare DiamondClean elimina hasta un 100 % más de manchas para que tus dientes estén más blancos en tan solo 7 días.

Las cerdas en forma de diamante ofrecen unos dientes un 100 % más blancos en 1 semana

Las cerdas en forma de diamante ofrecen unos dientes un 100 % más blancos en 1 semana

El panel central para eliminar las manchas del DiamondClean, diseñado con cerdas en forma de diamante de alta densidad, elimina las manchas de la superficie provocadas por los alimentos y las bebidas. Notarás una sonrisa hasta un 100 % más blanca en solo 7 días.

Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

Se ha comprobado clínicamente que el cabezal de cepillado Philips Sonicare DiamondClean elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual después de solo cuatro semanas de uso.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

103

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Limpieza superior. Dientes más blancos.

[Employee of philipsglobal] Elimina manchas superficiales en una semana gracias al diseño en forma de diamante de las cerdas. También es magnífico para mantener el brillo entre tratamientos profesionales de blanqueamiento.

Ventajas

Blanqueamiento y limpieza en profundidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6068/26 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6068/26 Cabezales de cepillado sónicos estándar

28/12/2015

España

España

Comprador verificado

Excelente

Se cambia con mucha facilidad y accede muy bien a todos los huecos se limpia fácilmente, el problema es encontrar donde comprarlos en la mayoría de farmacias no lo tienen ni por encargo y el precio es un poco caro, no obstante es un buen producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6062/07 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6062/07 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar

26/10/2015

España

España

Comprador verificado

Philips Sonicare DiamondClean

La duda que tengo con los cabezales Sonicare DiamondClean adquiridos es el precio. Tengo un cepillo Sonicare HealthyWhite - HX6711/02 - 79 euros. El grupo de cepillos Diamond Clean es el más caro - 180 euros-. Por ende sus cabezales deberían serlo también. He adquirido cuatro - Philips Sonicare DiamondClean Cabezales de cepillado sónicos estándar HX6064/33 - y me han costado 16'19 euros. Sin embargo los otros que he comprado - Philips Sonicare ProResults Cabezales de cepillado sónicos compactos HX6022/07 - dos unidades han sido 14'39 euros. Y mirando la web el cepillo traía de serie un Sonicare ProResults Cabezales de cepillado sónicos estándar HX6012/07 - cuesta el paquete de dos la cantidad de 14'39 euros. Es raro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6064/33 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6064/33 Cabezales de cepillado sónicos estándar

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