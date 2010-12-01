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  • La potencia sónica maximiza la rutina del niño
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Descatalogado

Philips Sonicare For KidsCepillo dental eléctrico sónico

HX6311/07

4.4
| (209) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
La potencia sónica maximiza la rutina del niño
Philips Sonicare For Kids es un cepillo dental eléctrico para niños de 7 años o más. Ofrece una eliminación máxima de la placa, tecnología sónica, pegatinas personalizables y herramientas educativas para que el cepillado correcto resulte siempre divertido.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Cepillo dental eléctrico para niños

La potencia sónica maximiza la rutina del niño

  • 2 modos

  • 1 cabezal de cepillado

  • 8 pegatinas

2 tamaños de cabezal disponibles

2 tamaños de cabezal disponibles

Este cepillo dental eléctrico Philips Sonicare tiene 2 tamaños de cabezales de cepillado diseñados específicamente para limpiar suavemente los dientes y protegerlos durante las etapas clave del desarrollo

KidTimer ayuda a aumentar el tiempo de cepillado

KidTimer ayuda a aumentar el tiempo de cepillado

Para ayudar a que los niños se adapten a una rutina apropiada, este cepillo dental eléctrico aumenta lentamente el tiempo de cepillado durante 90 días hasta alcanzar el tiempo recomendado por los dentistas de 2 minutos e inculcarles hábitos saludables de manera natural.

2 modos de potencia especiales para niños que proporcionan una limpieza suave y eficaz

2 modos de potencia especiales para niños que proporcionan una limpieza suave y eficaz

Con dos modos de potencia adaptados a los niños, este cepillo dental eléctrico proporciona una limpieza adecuada para diferentes edades; un modo bajo para niños más pequeños y un modo alto para niños mayores.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

209

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

01/12/2010

España

España

producto especialmente util para niños

este cepillo está realmente pensado para facilitar el cuidado dental de niños; muy facil de usar con señales acústicas que indican el momento de cambiar a otra área de la dentadura y con una potencia regulable que ayuda a acostumbrarse a su uso de forma rápida y sencilla. Gracias a Sonicare el cepillado se ha convertido en un momento de diversión. Una gran elección

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

02/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

great toothbrush

Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. para zonas de difícil acceso

  3. Philips Sonicare en una encuesta a dentistas profesionales de EE. UU. con niños de entre 4 y 10 años

  4. Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día