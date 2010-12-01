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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
2 modos
1 cabezal de cepillado
8 pegatinas
Este cepillo dental eléctrico Philips Sonicare tiene 2 tamaños de cabezales de cepillado diseñados específicamente para limpiar suavemente los dientes y protegerlos durante las etapas clave del desarrollo
Para ayudar a que los niños se adapten a una rutina apropiada, este cepillo dental eléctrico aumenta lentamente el tiempo de cepillado durante 90 días hasta alcanzar el tiempo recomendado por los dentistas de 2 minutos e inculcarles hábitos saludables de manera natural.
Con dos modos de potencia adaptados a los niños, este cepillo dental eléctrico proporciona una limpieza adecuada para diferentes edades; un modo bajo para niños más pequeños y un modo alto para niños mayores.
4.4
de 4
209
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
MAHA
01/12/2010
España
producto especialmente util para niños
este cepillo está realmente pensado para facilitar el cuidado dental de niños; muy facil de usar con señales acústicas que indican el momento de cambiar a otra área de la dentadura y con una potencia regulable que ayuda a acostumbrarse a su uso de forma rápida y sencilla. Gracias a Sonicare el cepillado se ha convertido en un momento de diversión. Una gran elección
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Velle
02/02/2017
United Kingdom
great toothbrush
Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
para zonas de difícil acceso
Philips Sonicare en una encuesta a dentistas profesionales de EE. UU. con niños de entre 4 y 10 años
Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día