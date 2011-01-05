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Descatalogado
2 unidades
Tamaño compacto
Con rosca
Este cabezal de cepillado Philips Sonicare dispone de un perfil que se adapta al contorno de los dientes de forma natural para realizar una limpieza profunda.
Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.
Los cabezales de cepillado Philips Sonicare E-Series se quitan y se ponen fácilmente del mango para una fijación segura y una limpieza y un mantenimiento sencillos.
4.6
de 4
14
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
05/01/2011
United Kingdom
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Piet1943
05/09/2015
Nederland
Comprador verificado
Poetst uitstekend
Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Sydney2
01/01/2015
Nederland
Comprador verificado
Hele fijne, echt goede opzetborsel. Wel prijzig.
[Employee of philipsglobal] Heel makkelijk in gebruik, met echt goed resultaat. Merkbaar beter als ander merk tandenborstel die ik eerst gebruikte. Ben op advies van de tandarts naar de Sonicare overgestapt. Met deze borstels. Ik vind de opzetborstels wel erg prijzig.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels