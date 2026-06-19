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NUEVO Next-Generation DiamondClean

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  • Cuidado completo para tu salud bucal
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Philips Sonicare DiamondClean 9000Cepillo dental recargable

HX9913/17

HX991W

4.2
| (1558) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Cuidado completo para tu salud bucal
Disfruta de un cuidado bucal completo con el cepillo dental eléctrico Philips Sonicare DiamondClean, que elimina hasta un 100 % más de manchas**. Su tecnología conectada a la aplicación realiza un seguimiento de tus hábitos de cepillado para ayudarte a cuidar tu salud bucal.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Elimina cuidadosamente hasta 10 veces más placa*

Cuidado completo para tu salud bucal

  • 10 veces más eliminación de placa*

  • Hasta un 100 % más de manchas eliminadas**

  • Sensor de presión

  • 4 modos y 3 intensidades

100 % menos de manchas en solo 3 días*

100 % menos de manchas en solo 3 días*

La limpieza a fondo requiere un enfoque especial, y este cabezal de cepillado C3 utiliza un grupo de cerdas densas y rígidas con forma pentagonal en el centro para blanquear y pulir los dientes y así eliminar hasta un 100 % más de manchas en tres días. También elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo dental manual.

Acción de fluido Sonicare

Acción de fluido Sonicare

Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Ayuda a proteger tus encías con el sensor de presión

Ayuda a proteger tus encías con el sensor de presión

Cepillarse demasiado fuerte es bastante normal, por lo que este cepillo dental Philips Sonicare dispone de un sensor óptico inteligente que detecta la presión excesiva. Si te cepillas con demasiada fuerza, te avisará mediante suaves vibraciones como recordatorio para que alivies la presión y ayudar a proteger tus encías.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

1558

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

19/06/2026

España

España

Comprador verificado

Más limpos imposible

Quería algo que limpiarlos dientes a profundidad y los deja super líos u blancos

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/09 Cepillo dental recargable

Date of Use 2026-05-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/09 Cepillo dental recargable

Date of Use 2026-05-06

10/10/2022

España

España

Comprador verificado

Encantado con sus funciones y resultados

Porque me ha sorprendido lo sencillo, fácil y suavidad de su cepillado

Ventajas

Fácil manejo, se reduce la ficción y sensación de limpieza profunda.

Contras

Adaptarme al hormigueo que produce y, sobre todo, su ruid.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/09 Cepillo dental recargable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/09 Cepillo dental recargable

02/07/2021

España

España

Comprador verificado

Calidad fiabilidad Phlips

Después de un accidentado inicio debido a un problema de software (no respondían los botones a sus funciones) y un nuevo emparejamiento todo perfecto, con deficiencias en la App por lo menos en iOS (se debe abrir nada más encender el cepillo) como otras Apps que se abren al conectar el dispositivo.

Ventajas

Calidad y fiablidad de una compañía con solera

Contras

Un poco deficiente la simbiosis entre hardware y software tube que reiniciar todo el proceso de emparejamiento pues el cepillo no respondía a sus funciones como deje constancia con el servicio técnico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/94 Cepillo dental recargable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/94 Cepillo dental recargable

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Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. En comparación con un cepillo dental manual.

  2. En el modo Blanqueamiento+ utilizando un dentífrico blanqueador líder durante 3 días.