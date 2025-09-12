Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Cepillos dentales eléctricos
Todas las series
Philips Sonicare DiamondClean 9000 Cepillo dental recargable
Asistencia
HX9913/17
HX991W
Go to shop
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Data Act Document
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Todas (20)
¿Cómo reciclo mi cepillo dental Philips Sonicare (en España)?
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿Necesito un dispositivo Alexa para pedir cabezales de cepillado de repuesto para mi Sonicare?
¿Cómo puedo activar o desactivar el sensor de presión de mi Sonicare?
¿Cómo puedo pedir cabezales de cepillado de recambio Sonicare con Alexa?
Philips SonicareBase de carga
Philips SonicareEstuche de carga para viaje
Philips SonicareVaso de recarga
Philips SonicareAdaptador de corriente USB-A
El cabezal de cepillado es difícil de colocar o quitar.
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
¿Cómo puedo volver a conectar el cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare (solo para Android)?
¿Cómo puedo conectar el cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare (solo para Android)?
Mi cepillo dental Sonicare no vibra
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.