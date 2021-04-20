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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Mantén tu afeitadora como nueva
El cartucho de limpieza del sistema SmartClean te proporciona una forma cómoda de limpiar, lubricar y cuidar tu afeitadora, para sentirla como nueva, día tras día
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9974/35R1
S9974/55R1
S9975/35
Paquete de 4+1 unidades
Limpia
Lubrica
Refresca
El sistema de filtrado doble limpia pelo, espuma y gel. El exclusivo filtro doble evita que el vello obstruya los cabezales de afeitado, manteniendo el excelente rendimiento de la afeitadora.
El sistema de lubricación activa reduce la fricción y el desgaste de los cabezales de afeitado y las cuchillas y mantiene la afeitadora como nueva durante más tiempo.
El sistema DualFiltration y la lubricación activa dejan la afeitadora hasta 10 veces más limpia que solo con agua
4.1
de 4
30
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Bautyman
20/04/2021
España
Comprador verificado
Fundamental para tu afeitadora como nueva.
Me parece una solución indispensable para que la afeitadora esté siempre como nueva, limpia y desinfectada. Me preocupa cuándo quedará descatalogado el producto pues no es fácil de encontrar.
Ventajas
Deja la afeitadora como nueva.
Contras
Si Philips descatalogará esta solución.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para JC305/50 Cartucho de limpieza
Fecha de uso 2020-04-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para JC305/50 Cartucho de limpieza
Fecha de uso 2020-04-20
Mart C
25/08/2021
Nederland
Empleado de Philips
Comprador verificado
Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!
[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!
Ventajas
Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para JC305/50 Schoonmaakcartridge
Fecha de uso 2020-07-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para JC305/50 Schoonmaakcartridge
Fecha de uso 2020-07-25
Caravan 234
09/06/2021
Nederland
Comprador verificado
Werkt Goed.
Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.
Ventajas
Heerlijk vris
Contras
Slecht te kopen af en toe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para JC305/50 Schoonmaakcartridge
Fecha de uso 2019-06-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para JC305/50 Schoonmaakcartridge
Fecha de uso 2019-06-09