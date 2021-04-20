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Descatalogado

Cartucho de limpieza

JC305/50

4.1

| (30) Reseñas | 82% ha recomendado este producto

Mantén tu afeitadora como nueva

El cartucho de limpieza del sistema SmartClean te proporciona una forma cómoda de limpiar, lubricar y cuidar tu afeitadora, para sentirla como nueva, día tras día

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Para todos los sistemas SmartClean

Mantén tu afeitadora como nueva

  • Paquete de 4+1 unidades

  • Limpia

  • Lubrica

  • Refresca

El sistema de filtrado doble limpia pelo, espuma y gel

El sistema de filtrado doble limpia pelo, espuma y gel. El exclusivo filtro doble evita que el vello obstruya los cabezales de afeitado, manteniendo el excelente rendimiento de la afeitadora.

La lubricación activa reduce la fricción y el desgaste de las cuchillas

La lubricación activa reduce la fricción y el desgaste de las cuchillas

El sistema de lubricación activa reduce la fricción y el desgaste de los cabezales de afeitado y las cuchillas y mantiene la afeitadora como nueva durante más tiempo.

Limpia hasta 10 veces mejor que el agua

Limpia hasta 10 veces mejor que el agua

El sistema DualFiltration y la lubricación activa dejan la afeitadora hasta 10 veces más limpia que solo con agua

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

30

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

2

20/04/2021

España

España

Comprador verificado

Fundamental para tu afeitadora como nueva.

Me parece una solución indispensable para que la afeitadora esté siempre como nueva, limpia y desinfectada. Me preocupa cuándo quedará descatalogado el producto pues no es fácil de encontrar.

Ventajas

Deja la afeitadora como nueva.

Contras

Si Philips descatalogará esta solución.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para JC305/50 Cartucho de limpieza

Fecha de uso 2020-04-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para JC305/50 Cartucho de limpieza

Fecha de uso 2020-04-20

25/08/2021

Nederland

Nederland

Empleado de Philips

Comprador verificado

Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!

[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!

Ventajas

Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para JC305/50 Schoonmaakcartridge

Fecha de uso 2020-07-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para JC305/50 Schoonmaakcartridge

Fecha de uso 2020-07-25

09/06/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Werkt Goed.

Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.

Ventajas

Heerlijk vris

Contras

Slecht te kopen af en toe

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para JC305/50 Schoonmaakcartridge

Fecha de uso 2019-06-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para JC305/50 Schoonmaakcartridge

Fecha de uso 2019-06-09

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