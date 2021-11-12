Los compré principalmente para escuchar musica en alta fidelidad en casa, por largos periodos de tiempo, y el resto era para mí más bien secundario (ANC, gestión de llamadas, etc), pero es que me han dejado anonadada en todos los aspectos. El sonido es sublime: los graves muy intensos sin sobrecargarse; los agudos detallados, nunca estridentes; los medios limpios y vibrantes. Se dintingue cada instrumento, cada matiz de las voces. También son comodísmos, cosa que no diría nadie teniendo en cuenta su peso, pero, incluso con gafas, es como llevar una nube en la cabeza. Yo los tengo conectados con 4 dispositivos: dos teléfonos móviles, un portátil y una TV Philips. Casi se vincularon solos a la primera (mejor, porque yo soy bastante torpe para estas cosas) y no se entrecortan ni me han dado ningún tipo de problema en inguno de ellos. El alcance es inclujso mejor que lo que dice el fabricante. No se pierde la conexión hasta que estoy a unos 13-14 m y con una puerta cerrada entre la fuente del sonido y los auriculares. Como no son demasiado aparatosos los he llevado también por la calle. Sin sentirlos apretados para nada, no se mueven en absoluto, no crujen y eso que ando deprisa. El ANC no era prioritario para mí. Hace su función. Para andar suelo usar al Awareness, que permite escuchar los ruidos exteriores a la par que la música y va muy bien para evitar incidentes. No noto escesiva diferencia entre al cancelación pasiva de ruido (ANC off) y la activa (ANC on), quizá debido a lo bien que se ajustan los auriculares ya de entrada y que la ANC (según he leído) no sería el punto más fuerte de este producto. Ahora, si hace un poco de viento, olvídate del Awareness y del ANC on, porque el micrófono hace que el viento suene justo en tu oído y se entremezcla con la música. En ese casos ANC off y punto. Referente a la gestión de llamadas me ha sorprendido. De momento solo lo he probado en la oficina y tanto yo como mis compañeros nos escuchamos con una claridad envidiable (estamos en la misma planta). Me falta probarlo en el teletrabajo. Intentaré editar la opinión en cuanto lo haya hecho. Para coger la llamada no hay que hacer nada especial. Yo estaba escuchando música en el modo Awareness y solo tuve que darle un toque al panel táctil del auricular derecho para descolgar sin más historias y luego para colgar igual. Referente al panel táctil, en principio no me convencía demasiado. Siempre me han parecido mucho más fiables y sencillos de usar los botones físicos. A veces me cuesta dar con el centro del auricular para pausar, por ejemplo, aunque nunca me ha costado más de 3 toques. Llevo solo seis días con los auriculares, así que será también cuestión de irle cogiendo el punto. La duración de la bateria diría que es real, ya que aún no he tenido que cargarlos.