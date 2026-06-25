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Car lightsLED-HL [≈H3]

11336U2510C2

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3.8
| (256) Reseñas
Color a juego con tu estilo
Cambia las luces principales de tu vehículo a unas Philips Ultinon Classic LED y disfruta de la calidez de la iluminación halógena clásica con el rendimiento de los LED. Estas lámparas fáciles de instalar te permiten dar el paso al LED sin complicaciones*.
Ver todos los beneficios

Lámparas LED blancas cálidas clásicas

Color a juego con tu estilo

  • Tipo de lámpara: H3

  • Lámpara LED de montaje directo

  • Diseño compacto

  • Luz blanca fría de 6000 K

  • Cantidad de focos: 2

Disfruta de la calidez de 3500 K de luz clásica

Disfruta de la calidez de 3500 K de luz clásica

Mejora tus luces principales sin sacrificar su aspecto. Las lámparas LED Philips Ultinon Classic proyectan una luz blanca cálida y elegante, equivalente a la de otras luces principales halógenas, para darle a tu coche un aspecto atemporal. Combínalas con el resto de las luces delanteras y disfruta del brillo mejorado de los LED. Experimenta la combinación perfecta de estilo clásico y tecnología moderna.

Más brillo para obtener una alta visibilidad**

Más brillo para obtener una alta visibilidad**

Las lámparas LED Philips Ultinon Classic se han diseñado para producir un haz de luz excelente en comparación con las lámparas halógenas de formato compacto y universal. Aprovechan las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, al mismo tiempo que mejoran significativamente el rendimiento del haz** con menos consumo de energía. Las lámparas LED Philips Ultinon Classic proporcionan a los conductores mejor visibilidad en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y favorece una conducción más segura.

instalación Plug and Play

instalación Plug and Play

Con las lámparas LED Philips Ultinon Classic, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego de niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Classic incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Se instalan fácilmente y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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Avisos legales

  1. No cumple la normativa ECE R37. Solo para uso fuera de carretera.

  2. En comparación con el requisito legal mínimo. Se aplica a los modelos H4 y H7; puede variar en función del modelo de coche y el tipo de lámpara.

  3. Garantía de 2 años. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente los defectos de fabricación y el uso no comercial.