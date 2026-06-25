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11972U2510C2
11972U2510
11972U2510C2
Tipo de lámpara: H7, H18
Luz blanca cálida de 3500 K
Un 80 % más de brillo
Lámpara LED de montaje fácil
Cantidad de focos: 2
Mejora tus luces principales sin sacrificar su aspecto. Las lámparas LED Philips Ultinon Classic proyectan una luz blanca cálida y elegante, comparable a la de otras luces principales halógenas, para darle a tu coche un aspecto atemporal. Combínalas con el resto de luces delanteras y disfruta del brillo mejorado de los LED. Experimenta la combinación perfecta de estilo clásico y tecnología moderna.
Las lámparas LED Philips Ultinon Classic se han diseñado para producir un haz de luz superior en comparación con las lámparas halógenas de formato compacto y universal. Aprovechando las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, al tiempo que mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos consumo de energía. Con hasta un 80 % de brillo adicional**, las lámparas LED Philips Ultinon Classic proporcionan a los conductores mejor visibilidad en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y favorece una conducción más segura.
Con las lámparas LED Philips Ultinon Classic, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego para niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Classic incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Se instalan fácilmente y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*.
3.8
de 4
256
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
No cumple la normativa ECE R37. Solo para uso fuera de carretera.
En comparación con los estándares legales mínimos para lámparas halógenas.
Garantía de 2 años. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente los defectos de fabricación y el uso no comercial.