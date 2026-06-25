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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Luz hasta un 400 % más brillante¹
Amplia compatibilidad con flotas
Estilo y seguridad de gama alta
Pack de: 2
La gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina la potencia de la tecnología LED con una carcasa ultracompacta para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación. Cuentan con un tamaño un 30 % más pequeño que sus predecesoras y se han diseñado para encajar sin esfuerzo incluso en las luces principales más estrechas. La adaptación es muy fácil, lo que ofrece a los apasionados de la conducción y la personalización una funcionalidad sin complicaciones.
Domina la luz en la carretera. Diseñadas meticulosamente para encender tu pasión por la conducción, nuestras lámparas para luces principales Philips Ultinon Pro9200 proporcionan un rendimiento incomparable y la visibilidad excepcional que deseas durante la conducción. Gracias a nuestra exclusiva selección de LED y al meticuloso perfeccionamiento de los productos, disfrutarás de un brillo incomparable hasta un 400 %¹ superior al mínimo legal para las lámparas halógenas. Nuestras lámparas te permiten mejorar tu visión de la carretera y de las señales de tráfico gracias a su exclusivo espectro óptimo para que puedas desplazarte con confianza.
Conduce de forma segura y precisa con Philips Ultinon Pro9200. Gracias al posicionamiento preciso de los chips LED de nuestras lámparas Philips Ultinon Pro9200, disfrutarás de luz justo donde la necesitas en la carretera, sin deslumbrar a los vehículos que se acercan. Nuestras lámparas también cuentan con la innovadora tecnología Philips SafeBeam, que produce el mejor haz útil y un patrón sin reflejos. Esto te ofrece una visibilidad óptima mientras conduces.
3.8
de 4
256
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
¹ En comparación con el requisito legal mínimo. Se aplica a los modelos H4 y H7; puede variar en función del modelo de coche y el tipo de lámpara.
² No cumple con ECE, por lo que no debe utilizarse en vías públicas. El usuario es responsable de cumplir los requisitos legales aplicables en su país.
³ La gama de LED Philips Ultinon Pro9200 está cubierta por una garantía de 2 años en el momento de la compra + 3 años de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita philips.com/auto-warranty para obtener más información sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.