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  • Domina la luz, desafía la oscuridad
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Ultinon Pro9200 HLRendimiento LED en automoción inigualable

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

3.8
| (256) Reseñas
Domina la luz, desafía la oscuridad
Desafía la oscuridad con Philips Ultinon Pro9200, que se sitúa en la cima del rendimiento de iluminación LED Retrofit. Disfruta de la potencia de la tecnología LED de vanguardia con hasta un 400 %¹ más de brillo en una de las lámparas más compactas del mercado.
Ver todos los beneficios

Rendimiento LED en automoción inigualable

Domina la luz, desafía la oscuridad

  • LED-HL [~H7]

  • Luz hasta un 400 % más brillante¹

  • Amplia compatibilidad con flotas

  • Estilo y seguridad de gama alta

  • Pack de: 2

Diseño ultracompacto para una amplia compatibilidad con flotas

Diseño ultracompacto para una amplia compatibilidad con flotas

La gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina la potencia de la tecnología LED con una carcasa ultracompacta para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación. Cuentan con un tamaño un 30 % más pequeño que sus predecesoras y se han diseñado para encajar sin esfuerzo incluso en las luces principales más estrechas. La adaptación es muy fácil, lo que ofrece a los apasionados de la conducción y la personalización una funcionalidad sin complicaciones.

Potencia concentrada: luz hasta un 400 % más brillante¹

Potencia concentrada: luz hasta un 400 % más brillante¹

Domina la luz en la carretera. Diseñadas meticulosamente para encender tu pasión por la conducción, nuestras lámparas para luces principales Philips Ultinon Pro9200 proporcionan un rendimiento incomparable y la visibilidad excepcional que deseas durante la conducción. Gracias a nuestra exclusiva selección de LED y al meticuloso perfeccionamiento de los productos, disfrutarás de un brillo incomparable hasta un 400 %¹ superior al mínimo legal para las lámparas halógenas. Nuestras lámparas te permiten mejorar tu visión de la carretera y de las señales de tráfico gracias a su exclusivo espectro óptimo para que puedas desplazarte con confianza.

Luz justo donde la necesitas

Luz justo donde la necesitas

Conduce de forma segura y precisa con Philips Ultinon Pro9200. Gracias al posicionamiento preciso de los chips LED de nuestras lámparas Philips Ultinon Pro9200, disfrutarás de luz justo donde la necesitas en la carretera, sin deslumbrar a los vehículos que se acercan. Nuestras lámparas también cuentan con la innovadora tecnología Philips SafeBeam, que produce el mejor haz útil y un patrón sin reflejos. Esto te ofrece una visibilidad óptima mientras conduces.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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Avisos legales

  1. ¹ En comparación con el requisito legal mínimo. Se aplica a los modelos H4 y H7; puede variar en función del modelo de coche y el tipo de lámpara.

  2. ² No cumple con ECE, por lo que no debe utilizarse en vías públicas. El usuario es responsable de cumplir los requisitos legales aplicables en su país.

  3. ³ La gama de LED Philips Ultinon Pro9200 está cubierta por una garantía de 2 años en el momento de la compra + 3 años de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita philips.com/auto-warranty para obtener más información sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.