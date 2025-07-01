ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Fidelio Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Descatalogado

Asistencia

FidelioAuriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

M2BTBK/00

Fidelio Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Descatalogado

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Para iOS y Android

Aplicación Philips Headphones

La aplicación Philips Headphones te permite aprovechar al máximo el potencial de tus auriculares. Puedes acceder a todas las funciones que te proporcionarán la mejor experiencia de audio desde tu dispositivo móvil.

Escanee el código QR para descargar la aplicación
Aplicación Philips Headphones

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Nuestras políticas de garantía de productos

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.