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Descatalogado
M2BTBK/00
Sonido inalámbrico de alta calidad, vayas donde vayas
Tanto en casa como en tus desplazamientos, disfruta de un sonido de alta definición y una conectividad Bluetooth® perfecta gracias a los Fidelio M2BT. La tecnología NFC garantiza el emparejamiento inalámbrico con un solo toque, mientras que los intuitivos controles te permiten cambiar entre música y llamadas con toda facilidad.
Audio de alta resolución
De diadema
Almohadillas con efecto memoria
NFC
Los materiales utilizados en los auriculares Fidelio M2BT se han seleccionado cuidadosamente para garantizar una comodidad duradera y un rendimiento de sonido mejorado. Las almohadillas de espuma con efecto memoria y materiales transpirables dispersan la presión y la acumulación de calor, lo que confiere a los auriculares Fidelio M2BT un tacto y un sonido excepcionales.
Los auriculares M2BT están equipados con dos micrófonos, uno para voz y otro para medir el ruido ambiental, que ajusta automáticamente el sonido para que las llamadas tengan una calidad óptima.
Los auriculares Fidelio disponen de un sellado acústico con un lazo de bloqueo diseñado especialmente que se integra en la cámara interna para eliminar las pérdidas de sonido innecesarias y conservar los detalles. No solo obtendrás una amplitud de graves excelente, sino que también disfrutarás de forma envolvente de cada detalle de la música, sin molestias ambientales.
3.0
de 4
31
Reseñas
Hiren
12/03/2016
United Kingdom
It sounds great
Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
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JimmyBGood
17/01/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Great sound, very portable, long battery life
Good sound Lasts a week on my communte. Used with an apple iPhone. Only downside is a tiny buzz when 1st connecting to phone but this goes after a few seconds.
Esta reseña se realizó para Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
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Lewis
01/06/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Best wireless headphones
Great headphones, bought at a great price online from Philips.
Sí, recomiendo este producto
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