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Descatalogado

FidelioAuriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

M2BTBK/00

3

| (31) Reseñas

Sonido inalámbrico de alta calidad, vayas donde vayas

Tanto en casa como en tus desplazamientos, disfruta de un sonido de alta definición y una conectividad Bluetooth® perfecta gracias a los Fidelio M2BT. La tecnología NFC garantiza el emparejamiento inalámbrico con un solo toque, mientras que los intuitivos controles te permiten cambiar entre música y llamadas con toda facilidad.

Ver todos los beneficios

Sonido inalámbrico de alta calidad, vayas donde vayas

  • Audio de alta resolución

  • De diadema

  • Almohadillas con efecto memoria

  • NFC

Almohadillas de espuma de calidad superior con efecto memoria para un ajuste ergonómico

Almohadillas de espuma de calidad superior con efecto memoria para un ajuste ergonómico

Los materiales utilizados en los auriculares Fidelio M2BT se han seleccionado cuidadosamente para garantizar una comodidad duradera y un rendimiento de sonido mejorado. Las almohadillas de espuma con efecto memoria y materiales transpirables dispersan la presión y la acumulación de calor, lo que confiere a los auriculares Fidelio M2BT un tacto y un sonido excepcionales.

Los dos micrófonos integrados anulan el ruido ambiental para ofrecer una mejor calidad en las llamadas

Los auriculares M2BT están equipados con dos micrófonos, uno para voz y otro para medir el ruido ambiental, que ajusta automáticamente el sonido para que las llamadas tengan una calidad óptima.

Con sellado acústico para conservar los detalles de sonido y aislar el ruido

Con sellado acústico para conservar los detalles de sonido y aislar el ruido

Los auriculares Fidelio disponen de un sellado acústico con un lazo de bloqueo diseñado especialmente que se integra en la cámara interna para eliminar las pérdidas de sonido innecesarias y conservar los detalles. No solo obtendrás una amplitud de graves excelente, sino que también disfrutarás de forma envolvente de cada detalle de la música, sin molestias ambientales.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

31

Reseñas

12/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

It sounds great

Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Sí, recomiendo este producto

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17/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great sound, very portable, long battery life

Good sound Lasts a week on my communte. Used with an apple iPhone. Only downside is a tiny buzz when 1st connecting to phone but this goes after a few seconds.

Esta reseña se realizó para Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Esta reseña se realizó para Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

01/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Best wireless headphones

Great headphones, bought at a great price online from Philips.

Sí, recomiendo este producto

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