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Descatalogado
MCD179/12
Convierte cualquier habitación en un cine
La microcadena con DVD MCD179 es todo lo que necesitas para disfrutar de la experiencia cinemática en casa. Dispone de un sistema de altavoces 2.1 y Dolby Digital para un sonido envolvente, además de escaneado progresivo que ofrece una calidad de imagen optimizada. Todo un lujo audiovisual.
2,1
Reproducción de DivX
diseño modular
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.
3.0
de 4
2
Reseñas
Franckie
31/08/2011
Nederland
Zeer tevreden
gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD179 DVD Micro Theatre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD179 DVD Micro Theatre
flo91
10/02/2013
France
probleme lecture USB
Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.
Esta reseña se realizó para MCD179 Microchaîne DVD
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