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Descatalogado

Microcadena con DVD

MCD179/12

3

| (2) Reseñas

Convierte cualquier habitación en un cine

La microcadena con DVD MCD179 es todo lo que necesitas para disfrutar de la experiencia cinemática en casa. Dispone de un sistema de altavoces 2.1 y Dolby Digital para un sonido envolvente, además de escaneado progresivo que ofrece una calidad de imagen optimizada. Todo un lujo audiovisual.

Ver todos los beneficios

con altavoces 2.1

Convierte cualquier habitación en un cine

  • 2,1

  • Reproducción de DivX

  • diseño modular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

USB directo para reproducir música y fotos

USB directo para reproducir música y fotos

Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.

Elegantes altavoces acabados en madera

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

2

Reseñas

5
3
1

31/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD179 DVD Micro Theatre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD179 DVD Micro Theatre

10/02/2013

France

France

probleme lecture USB

Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.

Esta reseña se realizó para MCD179 Microchaîne DVD

Esta reseña se realizó para MCD179 Microchaîne DVD

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