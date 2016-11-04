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Microcadena Hi-Fi

MCM149/12

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Microcadena todo en uno

Disfruta del fantástico sonido de la elegante y compacta microcadena MCM149. Escucha tus canciones de MP3-CD favoritas con un sonido mejorado gracias al potente refuerzo dinámico de graves.

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Microcadena todo en uno

  • Reproducción de CD de MP3/WMA

  • Diseño compacto

Potencia de salida total de 4 W RMS

Potencia de salida total de 4 W RMS

El sistema tiene 4 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Funciones del despertador y temporizador

Funciones del despertador y temporizador

Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Este radio reloj de Philips te despierta con la radio o con un zumbador convencional. El temporizador te permite programar el periodo de tiempo de escucha de música para que éste coincida con lo que tardas normalmente en quedarte dormido. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un zumbador que produzca un tono calmado o escuchar tu música favorita mientras te quedas dormido, este reloj despertador lo tiene todo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

04/11/2016

España

España

Cumple con lo que dicen.La mcm 149 es una microcadena todoterreno!!

Ya me conoceis.Colecciono microcadenas philips porque es mi gran pasion y mi ultima conquista ha sido la todo en uno Philips mcm 149/12.Para grabar un mp3- cd fue una gran odisea.Hasta que lei del formato UDF/ISO9660 JOLIET.Mis pruebas para grabar mp3- cds perfectos salieron a buen puerto con ese formato.Disfruto del mp3 como nunca,porque antes de descubrir ese formato los mp3- cds me saltaban.Ya no.Esteticamente es compacta y preciosa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM149 Microcadena Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM149 Microcadena Hi-Fi

11/06/2017

France

France

Bonne chaîne hifi !

Ça fait plus de 5 ans que j'ai cette chaîne hifi et elle fonctionne toujours aussi bien qu'au premier jour, si ce n'est juste le lecteur CD qui ne fonctionne plus depuis quelques mois (moteur HS ?). Ce que je repochais juste à cette chaîne hifi c'était de ne pas pouvoir ajuster le volume du réveil, car au temps où je m'en servais (maintenant je peux plus car le lecteur CD est HS), quand le réveil sonne il pouvait réveiller la maison tellement c'était fort (volume à 12/32 pendant un silence complet ça fait assez fort). Sinon je n'ai rien d'autre à rajouter, à part le fait que je n'ai pas réussi à trouver la puissance réelle des enceintes, c'est indiqué 2x2 Watts mais ça me paraît un peu faible quand j'ai testé les basses au volume max (bonjour les voisins xD) mais au pire c'est pas si grave, ça marche bien c'est le principal. Je recommande !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM149 Microchaîne hi-fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM149 Microchaîne hi-fi

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