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Descatalogado

Microcadena clásica

MCM166/12

4.2
| (24) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Obsesionados por el sonido
Disfruta del fantástico sonido de la elegante y compacta microcadena clásica de Philips. Escucha tu música de MP3-CD favorita y reprodúcela mediante USB directo con un sonido mejorado por su potente refuerzo dinámico de graves.
Ver todos los beneficios

Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

  • 10 W

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

24

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

2
1

08/09/2020

España

España

Sin palabras, magnífica!!!!

Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM166 Microcadena clásica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM166 Microcadena clásica

06/11/2019

España

España

Es la microcadena mas bonita y lucida de philips

Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM166 Microcadena clásica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM166 Microcadena clásica

14/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lasted me over 10 years

Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio

Ventajas

Aux cd radio

Contras

Not bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM166 Micro Hi-Fi System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM166 Micro Hi-Fi System

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