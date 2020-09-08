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Paga con Klarna
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Descatalogado
10 W
La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
4.2
de 4
24
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
Jamacuco1810
08/09/2020
España
Sin palabras, magnífica!!!!
Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM166 Microcadena clásica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM166 Microcadena clásica
Caribú41
06/11/2019
España
Es la microcadena mas bonita y lucida de philips
Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM166 Microcadena clásica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM166 Microcadena clásica
Jess123455695
14/10/2022
United Kingdom
Lasted me over 10 years
Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio
Ventajas
Aux cd radio
Contras
Not bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM166 Micro Hi-Fi System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM166 Micro Hi-Fi System