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MCM2300/12
CD, MP3-CD, USB, FM
Puerto USB para carga
Máx. 15W
El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
3.1
de 4
21
Reseñas
MarioArg
24/11/2015
España
Un buen equipo
Solo le falta la salida de auriculares y seria un equipo perfecto. De todas formas funciona bien y tiene un excelente sonido. El diseño sobrio hace que pueda ponerse en cualquier lado y quede muy bien. Personalmente lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2300 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2300 Microcadena
xquiquex76
14/11/2015
España
Tras 1 año, la radio no funciona
Hola me regalaron hace poco mas de un año la microcadena, y la radio no funciona, en el display se queda la palabra tuner y no se escucha nada.
Esta reseña se realizó para MCM2300 Microcadena
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J.G.
21/04/2021
Nederland
Comprador verificado
Compact en een heel mooie uitstraling !
Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,
Ventajas
Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.
Contras
Geen !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2300 Micromuzieksysteem
Sí, recomiendo este producto
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