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  • Relájate con buena música
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Microcadena

MCM2300/12

3.1
| (21) Reseñas
Relájate con buena música
Escucha tus canciones favoritas en este sistema musical de Philips todo en uno de diseño compacto con reproducción de CD, audio y USB. Disfruta de música potente con los altavoces Bass Reflex y optimiza los ajustes de sonido con el control digital.
Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Puerto USB para carga

  • Máx. 15W

Potencia de salida máxima de 15 W

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

21

Reseñas

24/11/2015

España

España

Un buen equipo

Solo le falta la salida de auriculares y seria un equipo perfecto. De todas formas funciona bien y tiene un excelente sonido. El diseño sobrio hace que pueda ponerse en cualquier lado y quede muy bien. Personalmente lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2300 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2300 Microcadena

14/11/2015

España

España

Tras 1 año, la radio no funciona

Hola me regalaron hace poco mas de un año la microcadena, y la radio no funciona, en el display se queda la palabra tuner y no se escucha nada.

Esta reseña se realizó para MCM2300 Microcadena

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21/04/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Compact en een heel mooie uitstraling !

Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,

Ventajas

Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.

Contras

Geen !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2300 Micromuzieksysteem

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