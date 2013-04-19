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Descatalogado
MCM233/12
Obsesionados por el sonido
Esta elegante microcadena MCM233/12 de Philips es plana y puede montarse en pared para adaptarse a cualquier decoración. Disfruta de la música de los CD o conecta tu reproductor portátil a la conexión de USB directo o de MP3 para disfrutar de una experiencia musical envolvente.
20 W
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
El sistema tiene 20 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
3.7
de 4
35
Reseñas
Alte
19/04/2013
Italia
caratteristiche complessive eccellenti
sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante sistema audio micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante sistema audio micro
CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Élégante microchaîne
Sí, recomiendo este producto
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BLD06640
15/07/2012
France
Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.
Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Élégante microchaîne
Sí, recomiendo este producto
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