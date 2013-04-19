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Descatalogado

Elegante microcadena

MCM233/12

3.7

| (35) Reseñas

Obsesionados por el sonido

Esta elegante microcadena MCM233/12 de Philips es plana y puede montarse en pared para adaptarse a cualquier decoración. Disfruta de la música de los CD o conecta tu reproductor portátil a la conexión de USB directo o de MP3 para disfrutar de una experiencia musical envolvente.

Ver todos los beneficios

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

  • 20 W

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Potencia de salida total de 20 W RMS

Potencia de salida total de 20 W RMS

El sistema tiene 20 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

35

Reseñas

19/04/2013

Italia

Italia

caratteristiche complessive eccellenti

sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante sistema audio micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante sistema audio micro

15/07/2012

France

France

DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE

Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Élégante microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Élégante microchaîne

15/07/2012

France

France

Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.

Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Élégante microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Élégante microchaîne

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