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Descatalogado

Microcadena Hi-Fi

MCM393/12

3.3

| (4) Reseñas

El nuevo clásico

Diseñada específicamente para aquellos que aprecian de verdad lo último en estilo y tecnología, la microcadena MCM393 de Philips emana delicadeza y calidad. Disfruta de la música en MP3/WMA de tu reproductor portátil con la reproducción de USB directo.

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con reproducción de USB directo

El nuevo clásico

Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles

Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.3

de 4

4

Reseñas

4
3

20/10/2017

España

España

La microcadena philips esperada

Un amigo de mi hermano mayor me lo regaló, por falta de uso, y ha resultado ser un éxito. Mi cumpleaños fué una fiesta en mi casa al son de mi philips mcm 393/12!!.Es un clásico con multiformato (wma-mp3cd) y lo que más me flipo es que lee carpetas y los cd's de audio no saltan. Mi marca es philips y siempre será philips, por problemas que me dé...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM393 Microcadena Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM393 Microcadena Hi-Fi

01/11/2017

België

België

10 jaar muziekplezier.... en hij doet nog tof!!

Ik heb deze muziekset gekocht in 2008 en hij doet het nog uitstekend, met de fabriekslens. Ik heb dit setje goed verzorgd, misschien is dit het truukje, alleen ik ben het ermee eens dat de cd-lade soms rare eigenschappen heeft. Maar het geluid is uitstekend, heeft RDS, en het tofste... usb aansluiting!!!! Ik ben er erg tevreden mee en ik hoop dat het nog 10 jaartjes uithoudt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM393 Micro HiFi-systeem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM393 Micro HiFi-systeem

18/04/2012

Nederland

Nederland

Leuke radio echter slechte CD-speler

Na enkele maanden sloeg de CD-speler regelmatig over. Tot 2x toe teruggebracht bij S&F. Na het verstrijken van de garantieperiode doet de CD-speler het weer slecht. Blijft vaak hangen of stopt er gewoon mee. Voor de kinderen niet leuk als je een vrolijk K3-liedje op hebt. Pak nu een draagbare radio voor het draaien van CD's. Wou bij de 2-de keer retourbrengen graag geld terug, maar kon niet. Graag zou ik van u een reactie willen. PS ik twijfel over het kopen van een Senseo HD7853/60, veel negatieve reacties op internet.

Esta reseña se realizó para MCM393 Micro HiFi-systeem

Esta reseña se realizó para MCM393 Micro HiFi-systeem

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