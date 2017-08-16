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Descatalogado
Disfruta de música de alta fidelidad
Sonido magnífico de CD, conexión MP3 y USB directo con este MCM7000/12 de Philips. Los tweeters de cúpula Hi-Fi te ofrecen un sonido natural y detallado mientras que el control de graves y agudos te permite ajustar los tonos. A lo que hay que añadir una apariencia de alta calidad con una carcasa de aluminio.
Tweeter de cúpula Hi-Fi
CD, USB, FM
60 W, 4 controladores Hi-Fi
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
El tweeter de cúpula reproduce con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces. Con una mezcla armoniosa de sonido sin distorsiones y una amplia gama de calidades acústicas nítidas, los tweeters de cúpula ofrecen una excelente calidad vocal y unos tonos instrumentales puros, lo que equilibra el sonido general cuando se utilizan con una combinación de woofers.
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4.3
de 4
14
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
rombodituono
16/08/2017
Italia
Comprador verificado
ottimo
ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component
Sí, recomiendo este producto
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nico05
15/07/2012
France
Satisfait
Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
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wadloper
10/02/2012
Nederland
heel goed geluid
een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp
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