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Descatalogado

HarmonyMicrocadena Hi-Fi con componentes

MCM7000/12

4.3

| (14) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Disfruta de música de alta fidelidad

Sonido magnífico de CD, conexión MP3 y USB directo con este MCM7000/12 de Philips. Los tweeters de cúpula Hi-Fi te ofrecen un sonido natural y detallado mientras que el control de graves y agudos te permite ajustar los tonos. A lo que hay que añadir una apariencia de alta calidad con una carcasa de aluminio.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Disfruta de música de alta fidelidad

  • Tweeter de cúpula Hi-Fi

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 controladores Hi-Fi

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Potencia de salida total de 60 W RMS

Potencia de salida total de 60 W RMS

RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Tweeter de cúpula Hi-Fi para un sonido nítido y natural

El tweeter de cúpula reproduce con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces. Con una mezcla armoniosa de sonido sin distorsiones y una amplia gama de calidades acústicas nítidas, los tweeters de cúpula ofrecen una excelente calidad vocal y unos tonos instrumentales puros, lo que equilibra el sonido general cuando se utilizan con una combinación de woofers.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

14

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

1

16/08/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

ottimo

ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component

15/07/2012

France

France

Satisfait

Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

10/02/2012

Nederland

Nederland

heel goed geluid

een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp

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Esta reseña se realizó para Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp

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