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Cuchillas con puntas redondeadas
Cuchillas autoafilables
LED de carga y batería baja
Peine-guía para zonas íntimas
Peine-guía ajustable (3-7 mm)
Nuestro recortador incluye 9 herramientas para que recortar y dar forma al vello facial y corporal, cortar el pelo y cubrir tus necesidades de arreglo personal.
Las cuchillas y los peines-guía del recortador crean líneas rectas y limpias, por lo que es fácil conseguir un look perfecto.
Coloca el peine-guía para el pelo y elige la longitud que prefieras para mantener tu peinado cómodamente en casa.
4.2
de 4
706
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Albinutza23
11/07/2026
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Muy contento con la compra, la batería dura mucho y muy fiable.
Ventajas
Muy buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1
Date of Use 2026-05-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1
Date of Use 2026-05-25
CremaCulé
07/03/2026
España
Comprador verificado
Simple y con grandes resultados!
Sinceramente era lo que venía buscando desde hace mucho, pensé que por ser sencilla o con pocos accesorios iba a dar malos resultados pero al final me sorprendió muchísimo, diferentes niveles de corte y además un cortador de pelos de nariz, una bolsa y su cargador, me encantó, 100% recomendable.
Ventajas
100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1
Jacoomartin
25/10/2025
España
Recomendable
Más potencia que las convencionales del mismo precio!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
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