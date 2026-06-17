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Airfryer Philips Serie 1000Freidora de aire XL - Air fryer 6,2L

NA130/00

4
| (1) Reseña
Todo el sabor sin complicaciones
Crujiente por fuera, tierno por dentro: la exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía sin sacrificar el sabor. Solo tienes que ajustar el tiempo y la temperatura para disfrutar de deliciosos y saludables aperitivos y acompañamientos en menos de 15 minutos.
Ver todos los beneficios

Deliciosamente crujiente con la tecnología RapidAir

Todo el sabor sin complicaciones

  • Preparación 12 en 1

  • Tecnología Rapid Air

  • Ahorra tiempo y electricidad

  • Capacidad XL (6,2L - 0,8kg)

  • Compatible con lavavajillas

Disfruta de una comida sana con hasta un 90 % menos de grasa*

Disfruta de una comida sana con hasta un 90 % menos de grasa*

Ahora puedes preparar comidas deliciosas sin sentirte culpable, ya que no necesitas añadir aceite para disfrutar de comidas saludables y con el mismo sabor.

12 métodos de cocción en un práctico aparato

12 métodos de cocción en un práctico aparato

Freír con aire, hornear, hacer a la parrilla, asar y mucho más. Ajusta fácilmente el tiempo y la temperatura a través de 12 métodos de cocción diferentes, entre ellos, recalentamiento rápido, descongelación y deshidratación.

Sabrosas recetas adaptadas a tu Airfryer en nuestra aplicación HomeID

Sabrosas recetas adaptadas a tu Airfryer en nuestra aplicación HomeID

Descubre miles de recetas gratuitas y ajustes específicos para tu Airfryer. El 93 % de los usuarios afirma que la aplicación HomeID ayuda a cocinar.**

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

1

Reseña

5
3
2
1

17/06/2026

Nederland

Nederland

Prettig verrast

Gekocht als vervanger van de frituurpan en ook van de heteluchtoven (inmiddels 13 jaar oud). Prettig verrast door de smaak en krokantheid van de friet en kroketten. Had niet verwacht dat het resultaat zo goed zou zijn. Minpunt is de onnauwkeurige instelling van de timer. Een tijdsduur van bijvoorbeeld 2 minuten werkt niet. Het apparaat slaat dan meteen af. Andere gebruikers klagen hier ook over. Kom op Philips, dan moet beter kunnen! Toch 4 sterren voor dit prima produkt.

Esta reseña se realizó para 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie

Date of Use 2026-06-15

Esta reseña se realizó para 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie

Date of Use 2026-06-15

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  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. En comparación con patatas fritas caseras preparadas en una freidora de aceite normal.

  2. Encuesta entre usuarios de NutriU, 6000 encuestados, 2021.

  3. Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con las Airfryer de Philips; a la hora de cocinar una pechuga de pollo (posición AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (posición AF a 200 °C, sin precalentamiento) en lugar de utilizar un horno de clase A.