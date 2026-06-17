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NA130/00
Preparación 12 en 1
Tecnología Rapid Air
Ahorra tiempo y electricidad
Capacidad XL (6,2L - 0,8kg)
Compatible con lavavajillas
Ahora puedes preparar comidas deliciosas sin sentirte culpable, ya que no necesitas añadir aceite para disfrutar de comidas saludables y con el mismo sabor.
Freír con aire, hornear, hacer a la parrilla, asar y mucho más. Ajusta fácilmente el tiempo y la temperatura a través de 12 métodos de cocción diferentes, entre ellos, recalentamiento rápido, descongelación y deshidratación.
Descubre miles de recetas gratuitas y ajustes específicos para tu Airfryer. El 93 % de los usuarios afirma que la aplicación HomeID ayuda a cocinar.**
4.0
de 4
1
Reseña
Hendrick Amsterdam
17/06/2026
Nederland
Prettig verrast
Gekocht als vervanger van de frituurpan en ook van de heteluchtoven (inmiddels 13 jaar oud). Prettig verrast door de smaak en krokantheid van de friet en kroketten. Had niet verwacht dat het resultaat zo goed zou zijn. Minpunt is de onnauwkeurige instelling van de timer. Een tijdsduur van bijvoorbeeld 2 minuten werkt niet. Het apparaat slaat dan meteen af. Andere gebruikers klagen hier ook over. Kom op Philips, dan moet beter kunnen! Toch 4 sterren voor dit prima produkt.
Esta reseña se realizó para 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie
Date of Use 2026-06-15
Esta reseña se realizó para 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie
Date of Use 2026-06-15
En comparación con patatas fritas caseras preparadas en una freidora de aceite normal.
Encuesta entre usuarios de NutriU, 6000 encuestados, 2021.
Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con las Airfryer de Philips; a la hora de cocinar una pechuga de pollo (posición AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (posición AF a 200 °C, sin precalentamiento) en lugar de utilizar un horno de clase A.