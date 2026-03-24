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Airfryer Philips Serie 1000 Freidora de aire XL - Air fryer 6,2L
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NA130/00
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Todas (9)
Mi Philips Airfryer desprende un olor a plástico
¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?
Accesorio para AirfryerKit de horneado XXL
Accesorio para Airfryer de 6,2/8,3/9 lSet de cocción de 2 capas
Accesorio para Airfryer de 6,2/8,3/9 lSet de desayuno
Accesorio para Airfryer de 6,2 LSet de grill
Accesorio para AirfryerKit de horneado XL
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Mi Philips Airfryer hace un ruido
Sale humo blanco de mi Philips Airfryer
Las patatas fritas caseras preparadas en la Philips Airfryer no quedan como esperaba
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