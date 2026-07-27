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Nuevo
NA462/70
Ocupa un 45 % menos de espacio
2 cestas apiladas, el doble de comidas
Cocción crujiente y uniforme con la tecnología RapidAir
Prepara 2 platos que estén listos al mismo tiempo
Nuestra compacta Airfryer de doble apilado hace que preparar comidas deliciosas sea pan comido y ahorra un 45 % de espacio en la encimera.*
Airfryer extragrande de 10 litros con dos cestas apiladas de 5 litros. Nuestra Airfryer de tamaño familiar admite fácilmente hasta 1,4 kg de patatas fritas, 2 kg de verduras o 24 muslos de pollo. También cabe fácilmente un pollo entero de 1,2 kg en cada cesta de 5 l.
Disfruta de comidas perfectamente crujientes y tiernas gracias a la tecnología RapidAir vertical. El aire caliente de la parte superior circula alrededor de los alimentos para garantizar que las comidas se cocinen de forma uniforme en todo momento.
Opiniones
En comparación con otras Philips Airfryer
En comparación con patatas fritas caseras cocinadas en una freidora de aceite
Medición interna de laboratorio; NA46x con salmón y pechuga de pollo frente a un horno de clase A; los resultados pueden variar según la receta