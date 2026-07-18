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  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
  • Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!

Airfryer serie 5000 con Vapor 7,2LAirfryers

NA543/00

5
| (13) Reseñas
Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!
Disfruta de todo, desde bollos bao suaves como nubes, pollo dorado y crujiente, hasta salmón delicioso. Descubre un mundo de nuevas texturas con la Airfryer serie 5000 con Vapor de Philips.
Ver todos los beneficios

¡Cocina al vapor, fríe con aire o prueba ambos a la vez!

Fríe, asa, hornea... ¡y también cocina al vapor!

  • Tecnología con vapor para más nutrientes

  • Función de vapor y fritura para un cocinado crujiente y jugoso

  • Función automática SteamClean para una limpieza fácil

  • Tecnología RapidAir Plus para comidas cocinadas uniformemente cada vez

  • Ventana de cocinado para mayor comodidad

Vapor ideal, textura suave y delicada

Vapor ideal, textura suave y delicada

Albóndigas esponjosas, verduras tiernas y pescado sabroso, todo preparado en nuestra Airfryer con función de vapor. Infunde la cantidad perfecta de vapor sin que los alimentos queden empapados, conservando hasta el 87% de los nutrientes.****

Crujiente por fuera, jugoso por dentro - El poder de Steamfry

Crujiente por fuera, jugoso por dentro - El poder de Steamfry

Ahora puedes tener lo mejor de ambos mundos. Fríe con aire y cocina al vapor al mismo tiempo para conseguir un exterior crujiente y un interior jugoso y tierno. Perfecto para rollitos de canela dorados, panes crujientes, pollo jugoso y verduras de otro nivel. Se acabó quemar o dejar la comida cruda.******

Limpieza fácil

Limpieza fácil

La acumulación de grasa en la cesta se ablanda y es más fácil de eliminar con nuestra función automática SteamClean.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 4

13

Reseñas

4
3
2
1

18/07/2026

Italia

Italia

Friggitrice ad aria e vapore

Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!

Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

10/07/2026

Italia

Italia

Capiente e pratica

Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente

Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

30/06/2026

Italia

Italia

Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità

Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼

Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

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Avisos legales

  1. En comparación con patatas fritas cocinadas en una freidora convencional de aceite

  2. Basado en mediciones internas de laboratorio, Airfryers de Philips; cocinado de pechuga de pollo (160 grados sin precalentar) o filete de salmón (200 grados, sin precalentar) vs. uso de un horno de clase A. Los porcentajes exactos pueden variar según el producto.

  3. vs Airfryers de Philips con tecnología Rapid Air

  4. Medición de laboratorio externo, basada en el contenido de vitamina C en brócoli.

  5. El número de recetas puede variar según el país

  6. Comparación basada en el cocinado de un pollo entero durante 80 minutos usando la función de vapor y aire vs la función de aire