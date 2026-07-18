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NA543/00
Tecnología con vapor para más nutrientes
Función de vapor y fritura para un cocinado crujiente y jugoso
Función automática SteamClean para una limpieza fácil
Tecnología RapidAir Plus para comidas cocinadas uniformemente cada vez
Ventana de cocinado para mayor comodidad
Albóndigas esponjosas, verduras tiernas y pescado sabroso, todo preparado en nuestra Airfryer con función de vapor. Infunde la cantidad perfecta de vapor sin que los alimentos queden empapados, conservando hasta el 87% de los nutrientes.****
Ahora puedes tener lo mejor de ambos mundos. Fríe con aire y cocina al vapor al mismo tiempo para conseguir un exterior crujiente y un interior jugoso y tierno. Perfecto para rollitos de canela dorados, panes crujientes, pollo jugoso y verduras de otro nivel. Se acabó quemar o dejar la comida cruda.******
La acumulación de grasa en la cesta se ablanda y es más fácil de eliminar con nuestra función automática SteamClean.
5.0
de 4
13
Reseñas
MariaRitaM
18/07/2026
Italia
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Friggitrice ad aria e vapore
Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!
Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
LorenaS
10/07/2026
Italia
Parte de la promoción
Capiente e pratica
Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente
Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
GaiaB
30/06/2026
Italia
Parte de la promoción
Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità
Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼
Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
En comparación con patatas fritas cocinadas en una freidora convencional de aceite
Basado en mediciones internas de laboratorio, Airfryers de Philips; cocinado de pechuga de pollo (160 grados sin precalentar) o filete de salmón (200 grados, sin precalentar) vs. uso de un horno de clase A. Los porcentajes exactos pueden variar según el producto.
vs Airfryers de Philips con tecnología Rapid Air
Medición de laboratorio externo, basada en el contenido de vitamina C en brócoli.
El número de recetas puede variar según el país
Comparación basada en el cocinado de un pollo entero durante 80 minutos usando la función de vapor y aire vs la función de aire