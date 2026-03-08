Riel EasySlide diseñado para extraer la cesta de forma más segura y fácil

Tanto si solo tienes una mano libre como si necesitas acceso rápido mientras cocinas, nuestra tecnología patentada EasySlide Rail******* facilita más que nunca comprobar, agitar o añadir ingredientes. Diseñado para máxima comodidad y seguridad, el mecanismo deslizante se mueve de forma suave y segura, garantizando que la cesta permanezca vertical y estable en sus guías en todo momento. En comparación con colocar la cesta caliente en la encimera, reduce el riesgo de quemaduras, creando una experiencia de cocina más segura y fluida.