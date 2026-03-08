Buscar términos
NA547/07
Fríe, asa a la parrilla, hornea... ¡y también cocina al vapor!
Disfruta de todo, desde bollos bao suaves como nubes, pollo dorado y crujiente, hasta salmón delicioso. Descubre un mundo de nuevas texturas con la Airfryer serie 5000 con Vapor de Philips.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Airfryers
Albóndigas esponjosas, verduras tiernas y pescado sabroso, todo preparado en nuestra Airfryer con función de vapor. Infunde la cantidad perfecta de vapor sin que los alimentos queden empapados, conservando hasta el 87% de los nutrientes.****
Ahora puedes disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Fríe con aire y cocina al vapor al mismo tiempo para conseguir un exterior crujiente y un interior jugoso y tierno. Perfecto para rollos de canela dorados, panes crujientes, pollo jugoso y verduras de otro nivel. Se acabó quemar o dejar la comida cruda.******
La acumulación de grasa en la cesta se ablanda y es más fácil de eliminar con nuestra función automática SteamClean.
Tanto si solo tienes una mano libre como si necesitas acceso rápido mientras cocinas, nuestra tecnología patentada EasySlide Rail******* facilita más que nunca comprobar, agitar o añadir ingredientes. Diseñado para máxima comodidad y seguridad, el mecanismo deslizante se mueve de forma suave y segura, garantizando que la cesta permanezca vertical y estable en sus guías en todo momento. En comparación con colocar la cesta caliente en la encimera, reduce el riesgo de quemaduras, creando una experiencia de cocina más segura y fluida.
Se acabó quemar o dejar la comida cruda. La tecnología Rapid Air Plus con su exclusivo diseño en forma de estrella permite que el aire caliente circule más rápido alrededor y a través de los ingredientes***, cocinando de manera uniforme cada vez con hasta un 90% menos de grasa.*
Cocina hasta 1,4kg de verduras, 10 muslos de pollo, 6 filetes de salmón o 9 magdalenas.
Se acabaron las conjeturas: observa cómo se cocina a través de la ventana y comprueba cuando está perfectamente hecho.
Nuestro revestimiento de nueva generación está libre de PFAS: superficie antiadherente, duradera, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.
Descubre 21 formas de cocinar, desde hornear y asar hasta cocinar al vapor y recalentar. Los ajustes van desde 40 grados hasta 24 horas para deshidratar y fermentar.
Más de 10.000 deliciosas recetas, específicas para tu Airfryer, con instrucciones paso a paso *****
Cuando no necesites cocinar al vapor, simplemente retira el depósito para ahorrar espacio en tu encimera.
Cocina hasta un 50% más rápido y ahorra hasta un 70% de energía cuando cocinas con la Steam Airfryer de Philips en lugar del horno convencional.**
Sin ruidos molestos: disfruta de la conversación o de la música mientras el Airfryer cocina al vapor, asa y hornea.
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.