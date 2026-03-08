Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Fríe, asa a la parrilla, hornea... ¡y también cocina al vapor! Fríe, asa a la parrilla, hornea... ¡y también cocina al vapor! Fríe, asa a la parrilla, hornea... ¡y también cocina al vapor!
    • Play Pause

      Airfryer serie 5000 con Vapor y Riel 7L Airfryers

      NA547/07

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Fríe, asa a la parrilla, hornea... ¡y también cocina al vapor!

      Disfruta de todo, desde bollos bao suaves como nubes, pollo dorado y crujiente, hasta salmón delicioso. Descubre un mundo de nuevas texturas con la Airfryer serie 5000 con Vapor de Philips.

      Más información

      Productos similares

      Ver todos los Airfryer

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Este producto
      Airfryer serie 5000 con Vapor y Riel 7L
      - {discount-value}

      Airfryer serie 5000 con Vapor y Riel 7L

      Airfryers

      total

      recurring payment

      Fríe, asa a la parrilla, hornea... ¡y también cocina al vapor!

      ¡Cocina al vapor, fríe con aire o prueba ambos al mismo tiempo!

      • Tecnología con vapor para más nutrientes
      • Función de vapor y fritura para un cocinado crujiente y jugoso
      • Función automática SteamClean para una limpieza fácil
      • Riel premium para un deslizamiento sin esfuerzo
      • Tecnología RapidAir Plus para comidas cocinadas uniformemente siempre
      Vapor ideal, textura suave y delicada

      Vapor ideal, textura suave y delicada

      Albóndigas esponjosas, verduras tiernas y pescado sabroso, todo preparado en nuestra Airfryer con función de vapor. Infunde la cantidad perfecta de vapor sin que los alimentos queden empapados, conservando hasta el 87% de los nutrientes.****

      Crujiente por fuera, jugoso por dentro - El poder de Steamfry

      Crujiente por fuera, jugoso por dentro - El poder de Steamfry

      Ahora puedes disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Fríe con aire y cocina al vapor al mismo tiempo para conseguir un exterior crujiente y un interior jugoso y tierno. Perfecto para rollos de canela dorados, panes crujientes, pollo jugoso y verduras de otro nivel. Se acabó quemar o dejar la comida cruda.******

      Limpieza más fácil

      Limpieza más fácil

      La acumulación de grasa en la cesta se ablanda y es más fácil de eliminar con nuestra función automática SteamClean.

      Riel EasySlide diseñado para extraer la cesta de forma más segura y fácil

      Riel EasySlide diseñado para extraer la cesta de forma más segura y fácil

      Tanto si solo tienes una mano libre como si necesitas acceso rápido mientras cocinas, nuestra tecnología patentada EasySlide Rail******* facilita más que nunca comprobar, agitar o añadir ingredientes. Diseñado para máxima comodidad y seguridad, el mecanismo deslizante se mueve de forma suave y segura, garantizando que la cesta permanezca vertical y estable en sus guías en todo momento. En comparación con colocar la cesta caliente en la encimera, reduce el riesgo de quemaduras, creando una experiencia de cocina más segura y fluida.

      Cocina más rápido, siempre con resultados perfectos

      Cocina más rápido, siempre con resultados perfectos

      Se acabó quemar o dejar la comida cruda. La tecnología Rapid Air Plus con su exclusivo diseño en forma de estrella permite que el aire caliente circule más rápido alrededor y a través de los ingredientes***, cocinando de manera uniforme cada vez con hasta un 90% menos de grasa.*

      Justo el tamaño adecuado para tus necesidades diarias

      Justo el tamaño adecuado para tus necesidades diarias

      Cocina hasta 1,4kg de verduras, 10 muslos de pollo, 6 filetes de salmón o 9 magdalenas.

      ¡No necesitas sacar la cesta para comprobar tu comida!

      ¡No necesitas sacar la cesta para comprobar tu comida!

      Se acabaron las conjeturas: observa cómo se cocina a través de la ventana y comprueba cuando está perfectamente hecho.

      Revestimiento cerámico

      Revestimiento cerámico

      Nuestro revestimiento de nueva generación está libre de PFAS: superficie antiadherente, duradera, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.

      Un mundo completamente nuevo de variedades

      Un mundo completamente nuevo de variedades

      Descubre 21 formas de cocinar, desde hornear y asar hasta cocinar al vapor y recalentar. Los ajustes van desde 40 grados hasta 24 horas para deshidratar y fermentar.

      Inspiración sin límites con la app HomeID

      Inspiración sin límites con la app HomeID

      Más de 10.000 deliciosas recetas, específicas para tu Airfryer, con instrucciones paso a paso *****

      Ahorra espacio con depósito de agua extraíble

      Ahorra espacio con depósito de agua extraíble

      Cuando no necesites cocinar al vapor, simplemente retira el depósito para ahorrar espacio en tu encimera.

      Cocina más rápido, ahorra tiempo y energía

      Cocina más rápido, ahorra tiempo y energía

      Cocina hasta un 50% más rápido y ahorra hasta un 70% de energía cuando cocinas con la Steam Airfryer de Philips en lugar del horno convencional.**

      Funcionamiento silencioso

      Funcionamiento silencioso

      Sin ruidos molestos: disfruta de la conversación o de la música mientras el Airfryer cocina al vapor, asa y hornea.

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • *En comparación con patatas fritas cocinadas en una freidora convencional de aceite
      • **Basado en mediciones internas de laboratorio, Airfryers de Philips; cocción de pechuga de pollo (160 grados sin precalentamiento) o filete de salmón (200 grados, sin precalentamiento) vs. uso de un horno de clase A. Los porcentajes exactos pueden variar según el producto.
      • ***vs Airfryers de Philips con tecnología Rapid Air
      • ****Medición de laboratorio externo, basada en el contenido de vitamina C en brócoli.
      • ***** El número de recetas puede variar según el país
      • ******Comparación basada en cocinar un pollo entero durante 80 minutos usando la función de vapor y freidora de aire vs la función de freidora de aire
      • ******* UE (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), EE. UU. (10448786).

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.