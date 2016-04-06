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Descatalogado
NP1100/12
Libera tu música
Al conectarlo tanto al ordenador, como al sistema de audio, el Network Music Player NP1100 Streamium de Philips accede de forma inalámbrica a la biblioteca musical del ordenador y a la radio por Internet. Todo un mundo de música sorprendente.
Radio de Internet gratuita
Gran pantalla LCD
Controla todas las funciones de Streamium desde la comodidad del sofá. Busca, explora y reproduce tu música de forma fácil y rápida. Con la búsqueda alfanumérica, QuickJump y SuperScroll, puedes acceder rápidamente a la música o a tu emisora favorita de radio por Internet desde el ordenador. El centro de control de Streamium está en la palma de tu mano.
El Network Music Player Streamium está listo para conectarse de muchas maneras al dispositivo de audio que elijas, por ejemplo, mediante una conexión digital, una conexión analógica, a altavoces portátiles e incluso a auriculares.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.2
de 4
112
Reseñas
tonidjp
06/04/2016
España
muy buena calidad de sonido
tengo varios stream como este pero este Philips np1100 tiene varios años y esta puesto al dia en el 2016
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Network Music Player
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Network Music Player
Flattopjohnny
10/10/2011
United Kingdom
Excellent internet radio tuner.
Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Network Music Player
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Network Music Player
BOBER
25/08/2020
België
Comprador verificado
Philips et les utilisateurs
Bien que PHILIPS AIT ABANDONNE LES UTILISATEURS DE CE TYPE D'APPAREIL en ne permettant plus l'accès à un fournisseur de webradios ( comme vTuner, Media U, Frontier Silicom...), ce NP1100/12 était un excellent appareil toujours capable de fonctionner si PHILIPS LE VOULAIT !!!
Ventajas
Fonctionnait PARFAITEMENT
Contras
PHILIPS
Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Fecha de uso 2018-08-25
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Fecha de uso 2018-08-25
Para algunas funciones es necesario acceso a Internet de banda ancha
Algunos servicios no están disponibles en todas las zonas