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Descatalogado

StreamiumNetwork Music Player

NP1100/12

3.2

| (112) Reseñas

Libera tu música

Al conectarlo tanto al ordenador, como al sistema de audio, el Network Music Player NP1100 Streamium de Philips accede de forma inalámbrica a la biblioteca musical del ordenador y a la radio por Internet. Todo un mundo de música sorprendente.

Ver todos los beneficios

Disfruta de la música del PC e Internet de forma inalámbrica

Libera tu música

  • Radio de Internet gratuita

  • Gran pantalla LCD

Pantalla e iconos grandes y texto ampliado

Pantalla e iconos grandes y texto ampliado

Mando a distancia para una navegación sencilla

Mando a distancia para una navegación sencilla

Controla todas las funciones de Streamium desde la comodidad del sofá. Busca, explora y reproduce tu música de forma fácil y rápida. Con la búsqueda alfanumérica, QuickJump y SuperScroll, puedes acceder rápidamente a la música o a tu emisora favorita de radio por Internet desde el ordenador. El centro de control de Streamium está en la palma de tu mano.

Conectores digitales

Conectores digitales

El Network Music Player Streamium está listo para conectarse de muchas maneras al dispositivo de audio que elijas, por ejemplo, mediante una conexión digital, una conexión analógica, a altavoces portátiles e incluso a auriculares.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 4

112

Reseñas

06/04/2016

España

España

muy buena calidad de sonido

tengo varios stream como este pero este Philips np1100 tiene varios años y esta puesto al dia en el 2016

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Network Music Player

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Network Music Player

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent internet radio tuner.

Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Network Music Player

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Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Network Music Player

25/08/2020

België

België

Comprador verificado

Philips et les utilisateurs

Bien que PHILIPS AIT ABANDONNE LES UTILISATEURS DE CE TYPE D'APPAREIL en ne permettant plus l'accès à un fournisseur de webradios ( comme vTuner, Media U, Frontier Silicom...), ce NP1100/12 était un excellent appareil toujours capable de fonctionner si PHILIPS LE VOULAIT !!!

Ventajas

Fonctionnait PARFAITEMENT

Contras

PHILIPS

Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Fecha de uso 2018-08-25

Esta reseña se realizó para Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Fecha de uso 2018-08-25

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