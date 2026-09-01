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PCSW200/00
Software de ordenador para el PhotoFrame
Puedes obtener actualizaciones automáticas gratuitas gracias al software de ordenador para el PhotoFrame o visitando www.philips.com/support
PhotoManager es un software de gestión para el ordenador que se inicia automáticamente cuando el PhotoFrame se conecta mediante USB2 al ordenador. Te permite ver y gestionar tus álbumes y fotografías, tanto en el ordenador como en el PhotoFrame. PhotoManager funciona con Windows 2000, XP y Windows Vista. El software será compatible con iPhoto y estará disponible para Mac OS en septiembre de 2007.
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