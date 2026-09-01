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        Software de ordenador para PhotoFrame

        PCSW200/00

        Software de ordenador para el PhotoFrame

        Puedes obtener actualizaciones automáticas gratuitas gracias al software de ordenador para el PhotoFrame o visitando www.philips.com/support

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        Software de ordenador para el PhotoFrame

        Mira tus fotografías y álbumes tanto en el ordenador como en el PhotoFrame

        PhotoManager es un software de gestión para el ordenador que se inicia automáticamente cuando el PhotoFrame se conecta mediante USB2 al ordenador. Te permite ver y gestionar tus álbumes y fotografías, tanto en el ordenador como en el PhotoFrame. PhotoManager funciona con Windows 2000, XP y Windows Vista. El software será compatible con iPhoto y estará disponible para Mac OS en septiembre de 2007.

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        • Ofertas exclusivas para socios.
        • Acceso anticipado a las rebajas
        • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.