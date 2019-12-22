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Descatalogado
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
micrófono integrado
Negra
Intrauditivos
Responde a una llamada, pon en pausa la lista de reproducción. Todo ello sin tocar el smartphone. El micrófono integrado con eliminación del eco consigue que el sonido sea nítido mientras hablas. Al escuchar música y podcasts, los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen un sonido claro y detallado.
¿Te encanta tu servicio de streaming de alta resolución? Escucha más con estos auriculares de alta resolución. Pueden reproducir frecuencias altas de hasta 40 kHz, lo que te proporcionará más detalles mientras te desplazas.
El tubo acústico ovalado y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Comodidad durante todo el día y un excelente aislamiento del ruido pasivo.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Ventajas
Aigu, clarté
Contras
Basse
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro