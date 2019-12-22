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Descatalogado

6000 seriesAuriculares intrauditivos con micrófono

PRO6105BK/00

4
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Perfectamente claro
Cuando todo lo que necesitas es un sonido claro. Desde listas de reproducción hasta podcasts y llamadas, estos auriculares intrauditivos con cable lo consiguen a la perfección. También son compatibles con audio de alta resolución: si escuchas tu servicio de streaming de alta resolución favorito, escucharás más.
Ver todos los beneficios

Perfectamente claro

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • micrófono integrado

  • Negra

  • Intrauditivos

Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido claro

Responde a una llamada, pon en pausa la lista de reproducción. Todo ello sin tocar el smartphone. El micrófono integrado con eliminación del eco consigue que el sonido sea nítido mientras hablas. Al escuchar música y podcasts, los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen un sonido claro y detallado.

Audio de alta resolución. Escucha más.

¿Te encanta tu servicio de streaming de alta resolución? Escucha más con estos auriculares de alta resolución. Pueden reproducir frecuencias altas de hasta 40 kHz, lo que te proporcionará más detalles mientras te desplazas.

3 almohadillas de goma intercambiables. Ajuste cómodo.

El tubo acústico ovalado y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Comodidad durante todo el día y un excelente aislamiento del ruido pasivo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Ventajas

Aigu, clarté

Contras

Basse

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

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