ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

6000 series Auriculares intrauditivos con micrófono

Descatalogado

Asistencia

6000 seriesAuriculares intrauditivos con micrófono

PRO6105BK/00

6000 series Auriculares intrauditivos con micrófono

Descatalogado

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Para iOS y Android

Aplicación Philips Headphones

La aplicación Philips Headphones te permite aprovechar al máximo el potencial de tus auriculares. Puedes acceder a todas las funciones que te proporcionarán la mejor experiencia de audio desde tu dispositivo móvil.

Escanee el código QR para descargar la aplicación
Aplicación Philips Headphones

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 258.2 kB
  • 21 April 2024

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Nuestras políticas de garantía de productos

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.