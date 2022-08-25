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Descatalogado
Controlad. 12,2mm, cerrados parte post.
micrófono integrado
Negro
Intrauditivos
Responde a una llamada, pon en pausa la lista de reproducción. Todo ello sin tocar el smartphone. El micrófono integrado con eliminación del eco consigue que el sonido sea nítido mientras hablas. Al escuchar música y podcasts, los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen un sonido claro y detallado.
¿Te encanta tu servicio de streaming de alta resolución? Escucha más con estos auriculares de alta resolución. Pueden reproducir frecuencias altas de hasta 40 kHz, lo que te proporcionará más detalles mientras te desplazas.
El tubo acústico ovalado y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Comodidad durante todo el día y un excelente aislamiento del ruido pasivo.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Ventajas
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Contras
/
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
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